Unieuro, ecco il nuovo Cda. Il presidente è Martinez, esce di scena Nicosanti

Enrique Martinez è il presidente del nuovo consiglio di amministrazione di Unieuro. La decisione è stata presa durante l’assemblea degli azionisti di Unieuro Spa che si è riunita giovedì a Milano, sotto la presidenza di Stefano Meloni. Pontis Holdco Sas, azionista unico di Unieuro, ora società del gruppo Fnac Darty, ha partecipato all’assemblea che, dopo avere preso atto delle dimissioni di tutti i consiglieri di amministrazione, ha nominato il nuovo cda e designato Martinez quale presidente.

In particolare, non sussiste più la carica di amministratore delegato, quella che da anni era ricoperta da Giancarlo Nicosanti Monterastelli, che non fa più parte della nuova compagine dirigenziale di Unieuro. Un addio in parte atteso, ma che comunque desta effetto. Durante i lavori assembleari è stata peraltro annunciata la nomina di Maria Bruna Olivieri, attuale direttore generale della società, come Country Manager Italia del Gruppo Fnac Darty. La nomina sarà formalizzata il 29 gennaio in occasione della prima riunione del neoeletto consiglio di ammministrazione.

"Maria Bruna Olivieri – si legge nella nota della società – ricopre il ruolo di direttore generale da marzo 2021. In Unieuro dal settembre 2015, ha assunto crescenti responsabilità da Direttore della Business Unit Digital fino a Chief Omni Channel Officer, conseguendo importanti risultati nello sviluppo dell’omnicanalità e nell’accelerazione della trasformazione digitale. Nel 2002 ha avviato il percorso manageriale fortemente incentrato sulla trasformazione digitale, dapprima in Unisys Italia e, dal 2006, in Seat Pagine Gialle. Ha conseguito la laurea in Fisica Nucleare presso l’Università di Pavia col massimo dei voti".

"Sono felice di iniziare questo nuovo capitolo nella storia di Unieuro come parte del Gruppo Fnac Darty – dichiara il nuovo presidente Martinez, Ceo di Fnac Darty –. Vorrei elogiare il notevole lavoro di Giancarlo Nicosanti Monterastelli, la cui visione ha contribuito significativamente al successo del brand. Ringrazio anche Stefano Meloni, presidente del consiglio di amministrazione, e tutti i membri del board che hanno supportato la crescita del Gruppo. Abbiamo piena fiducia nelle capacità di Bruna di guidare il futuro di Unieuro all’interno del Gruppo Fnac Darty e di continuare il percorso di crescita nel mercato italiano, interpretando al meglio i valori aziendali. Con ricavi complessivi di oltre 10 miliardi di euro, 30.000 dipendenti e una rete di più di 1.500 negozi, siamo ben posizionati per diventare insieme un leader europeo nel retail specializzato".

Dal canto suo Olivieri ha ringraziato Martinez e il consiglio di amministrazione per la prossima nomina. "Un ringraziamento speciale va a Giancarlo – aggiunge Olivieri –, il cui straordinario impegno e la cui leadership hanno permesso a Unieuro di crescere e affermarsi come leader di mercato. La sua eccezionale visione e dedizione sono state fondamentali per il successo della società. Siamo pronti a scrivere questo nuovo capitolo della nostra storia e il percorso che abbiamo davanti è entusiasmante e ricco di sfide. Sono convinta che con tutto il team di Unieuro e Fnac Darty continueremo a costruire un futuro di crescita e innovazione".