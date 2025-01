Valle del Bidente. Carri allegorici, canti e fuochi d’artificio

Decine gli appuntamenti da Meldola all’Appennino in val Bidente. Domani alle 17, a Cusercoli, grazie alla Pro loco, nel largo Matteotti, si esibiscono ‘Chi burde’l ad Cuserqua’l’; alle 18 arrivano i pasqualotti di Ricò e alle 20 quelli di Cusercoli. Dalle 16,30 alle 18 vin brulè e ciambella e dalle 18 alle 20 polenta, salsiccia e fagioli. Dalle 19,30 l’amministrazione comunale distribuirà le calze della Befana.

Domani a Civitella dalle 19,30 in piazza Matteotti, canti, stornelli e balli con vin brulè, dolci offerti dalle associazioni paesane e distribuzione calze da parte del Comune. Poi alle 21,30 la spettacolare discesa dalla torre civica della Befana dei vigili del fuoco con spettacolo pirotecnico. Grazie alla collaborazione tra i Comuni di Civitella e Sarsina, con le Pro loco di Civorio e Ranchio, i pasqualotti toccheranno Civorio domani alle 19 e Santa Sofia lunedì 6 alla Nocina.

A Galeata la festa avrà inizio alle 16 in via IV Novembre con l’apertura dello stand gastronomico della Pro loco: all’interno della manifestazione ad accesso gratuito, sarà possibile cenare anche nei ristoranti locali, e presso le casette in legno in piazza Gramsci dove si troveranno il chiosco il Ritrovo e la Pasticceria Erchi. Il programma entrerà nel vivo alle 20, con la sfilata dei carri allegorici, caratteristici della Befana galeatese, che procederanno da via Nenni per le vie del centro storico, fino ad arrivare nei pressi dello stadio, in cui avrà luogo lo spettacolo pirotecnico. In piazza Gramsci pista di pattinaggio su ghiaccio sintetico e un tendone per garantire lo svolgimento della manifestazione anche in caso di maltempo. Dalle 23,30 del 6 gennaio i GaLeoni propongono i Dj set Nico Boccia e Mm9.

Fitto il programma anche a Santa Sofia dove domani i gruppi di befanotti si ritroveranno in piazza Garibaldi e nella piazzetta Corzani con lo stand enogastronomico degli Alpini Alto Bidente. Alle 10 sul palco la Befana di Spinello, mentre dalle 16 alle 18 sarà la volta dei gruppi giovani che partecipano al concorso (prenotazione obbligatoria su WhatsApp: 320.4309480). Dalle 18 alle 22 spettacolo del fuoco ‘Inner Fire’ con Lucie Vendlova, mentre alle 21 sarà la volta della ‘Befanda’ ovvero la Befana della Banda Roveroni. Si chiude alle 23,30 con ‘Befauna - Disco fauna’ dj set ‘25. In caso di maltempo, ci si sposterà al tendone dell’Ostello.

A Poggio alla Lastra i pasqualotti arrivano alle 16, mentre quelli di Corniolo entreranno in azione in piazza Pasquale II dalle 17 per portare le calze ai bambini fino ai 10 anni.

Domani dalle 17, in piazzetta Amendola a Meldola si svolgerà la Festa della Pasquella, evento promosso dall’Amministrazione in collaborazione con i Pasqualotti meldolesi, protagonisti dell’appuntamento. Canti, divertimento, animazione per i più piccoli con i giochi in legno di Nonno Banter 57 Aps, i colorati palloncini di Avis Meldola, tante golosità preparate da ’Vai Pianino’ e Caffetteria Senza Tempo, per non dimenticare il tradizionale vin brulè del Gruppo Alpini di Meldola, allieteranno il pomeriggio. Saranno distribuite le calze della Befana per tutti i bimbi ad offerta libera; il ricavato sarà devoluto a favore della Caritas Parrocchiale di Meldola.

Appuntamento, infine, con il presepe vivente in piazza Orsini a Meldola lunedì 6 dalle 15 alle 17,30: previsti l’arrivo dei Re Magi ed il canto della Pasquella a cura dei Pasqualotti di Ricò.

Oscar BandiniLuca Bertaccini