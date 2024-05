Verso la quarta candidatura. In pista la dermatologa Acqua. Su Zattini critiche da destra

A Forlì potrebbe vedere la luce una quarta lista con rispettivo candidato sindaco per le amministrative del prossimo 8 e 9 giugno. Gian Luca Zattini (centrodestra), Graziano Rinaldini (centrosinistra), Vito Botticella (Partito Comunista Italiano) potrebbero essere presto affiancati da Maria Ileana Acqua per la lista ContiamoCi. Ad annunciarlo è il consigliere regionale Matteo Montevecchi, ex Lega che ora siede nei banchi del gruppo Indipendente. "Alle elezioni amministrative di Forlì sostengo pubblicamente la lista ContiamoCi che candida a sindaco la dottoressa Maria Ileana Acqua", questa la dichiarazione del riminese Montevecchi. Maria Ileana Acqua, 66 anni, è dermatologa. Proprio in questi giorni si stanno raccogliendo le firme utili per poter presentare la lista venerdì o – ultimo termine utile – sabato entro le ore 12.

Montevecchi ritiene che la lista ContiamoCi sia "l’unica vera novità nel panorama politico forlivese". Riferisce di essersi iscritto all’associazione lo scorso marzo, ma "la seguo e stimo da anni per il grande coraggio dimostrato in un momento storico in cui era richiesto alzarsi in piedi per difendere dignità e libertà dei cittadini". Un riferimento alle polemiche sulla gestione della pandemia di Covid-19? Di sicuro sul sito di ContiamoCi, alla voce ‘chi siamo’, si trova una critica nei confronti di "eserciti di persone genuflesse" che "hanno prestato il braccio al sacrificio iniziatico per guadagnarsi l’ingresso nel mondo del credito sociale, dell’ignavia e della menzogna". Pare chiaro il riferimento alla campagna vaccinale anti-Covid. L’associazione, comunque, si interessa anche di legalità, scuola e famiglia.

Da notare, però, soprattutto la posizione politica nella sfida delle amministrative forlivesi: Montevecchi non risparmia critiche al sindaco Zattini, soprattutto per "l’atteggiamento che ha strizzato più di una volta l’occhiolino al mondo pseudo-progressista", mettendo nell’elenco il patrocinio concesso alla Festa delle famiglie arcobaleno, "iniziativa di un’associazione che legittima di fatto il ricorso alla pratica dell’utero in affitto" e "pro gender". Non solo: "I cittadini non dimenticano nemmeno quando Zattini si affrettò, sulla stampa, a designare Bonaccini come commissario alla ricostruzione post alluvione: ‘Se me lo chiedono, dico Bonaccini’, dichiarò Zattini". Inoltre "ciò che dovrebbe scandalizzare ulteriormente l’elettorato di centrodestra è l’abbraccio del sindaco Zattini con Italia Viva e Azione". Una critica da destra che, finora, nessuno aveva sollevato al sindaco.

Matteo Bondi