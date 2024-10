Verso le Regionali. Si scaldano i civici: un comitato per la Ugolini

Nasce a Forlì il comitato civico a favore di Elena Ugolini, candidata presidente alla Regione Emilia-Romagna per il centrodestra alle prossime elezioni del 17 e 18 novembre. La decisione è nata dopo alcuni incontri: "La convinzione nasce dal giudizio estremamente positivo che ciascuno dei partecipanti ha espresso sulla candidatura civica di Elena Ugolini – spiegano i referenti del comitato presieduti da Giovanna Tassinari, docente –. Una candidatura responsabile, competente e autorevole in grado di dare all’Emilia-Romagna quelle linee di governo che portino a un profondo cambiamento alla guida politica della nostra regione. Senza rinnovamento non si può arrestare il declino iniziato già da qualche anno". Il comitato, composto da cittadini forlivesi e cesenati, di cui fa parte anche l’ex capogruppo di Forza Italia a Forlì, Lauro Biondi, assicura la propria natura civica e pluralista. "Teniamo conto degli aspetti provinciali in ambito romagnolo – spiegano i promotori – che la regione Emilia Romagna ha sempre volutamente ignorato. Per questa ragione sulla sanità come sulle infrastrutture, sull’utilizzo delle risorse provenienti dalla costa come dagli appennini, è necessaria una politica che, mettendo al centro la Romagna, ridia slancio ed equilibrio al nostro territorio". L’impegno del comitato si concretizzerà nelle prossime settimane con varie iniziative. La presentazione dei propri candidati all’assemblea legislativa dovrebbe avvenire domenica. Per contattare il comitato è possibile mandare una mail a comitatougolinifo@gmail.com.

ma. bo.