Vetro porta a porta, cosa cambia

Alea Ambiente SpA e il Comune di Galeata hanno definito un piano per la raccolta del vetro porta a porta che prenderà il via a partire dal 2 gennaio 2025 e che riguarderà anche i vicini Comuni di Civitella e Meldola. Nello specifico il direttore Gianluca Tapparini ha elencato agli amministratori i vari passaggi dell’operazione.

"La raccolta del vetro porta a porta, senza nessun costo aggiuntivo in bolletta, prevede innanzitutto – precisa il sindaco Francesca Pondini – nuove date per la consegna dei contenitori: 30 novembre dalle 8 alle 13 piazza Gramsci; 4 dicembre. dalle 8 alle 13 piazza Gramsci e 2 dicembre dalle 8 alle 13 San Zeno. Saranno consegnate al Comune foto trappole utili contro gli abbandoni e l’aumento del numero di accertatori per le frazioni e Galeata con controlli anche a terra".

Il servizio di Alea si amplia con l’utilizzo di una mini spazzatrice ogni 3 settimane per pulire i portici del centro storico, con lo spazzamento automatico il lunedì a San Zeno, il sabato a Pianetto, il mercoledì a Galeata, il lunedì e martedì pomeriggio in via 4 novembre e via Zanetti. La società in house inoltre acquisterà ulteriori cestini per le frazioni e la periferia di Galeata con tre svuotamenti a settimana; l’istallazione di contenitori per la raccolta differenziata dei mozziconi di sigarette con il recupero del 70 % da destinare alla produzione di fibra, mentre a San Zeno sarà posizionato contenitore olio esausto.

"Infine – precisa il consigliere di maggioranza Massimiliano Torri –, Alea invierà il calendario perpetuo con gli svuotamenti in base alla tipologia di rifiuto e ha precisato il calendario per la raccolta foglie fino alla fine del 2024 (31 ottobre, 29 novembre, 13 dicembre e 20 dicembre). Infine si possono richiedere i ‘Bidoni solidali’ per la raccolta dei pannolini dei neonati e anziani con il costo dello smaltimento a carico dell’ Amministrazione Comunale".

"Si tratta di una estensione e qualificazione del servizio – conclude il sindaco – che non solo rafforza la collaborazione tra il Comune ed Alea, ma soprattutto fornisce risposte concrete ai cittadini e agli utenti".

Oscar Bandini