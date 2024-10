Via le campane del vetro: porta a porta in tre Comuni

La raccolta differenziata porta a porta a partire dal primo gennaio si estende anche al vetro nei comuni di Galeata, Civitella e Meldola. La scelta di estendere la raccolta porta a porta anche al vetro, presa da Alea Ambiente d’intesa con le Amministrazioni, permetterà di riciclare ancora meglio uno dei rifiuti più nobili poiché 100% riciclabile e potenzialmente riciclabile all’infinito.

Per illustrare ai cittadini la modalità di raccolta del vetro, consegnare loro il contenitore dedicato e rispondere ad eventuali dubbi, sono in programma otto incontri che si terranno alle 20.30 in diverse località da questa oggi. Ecco il calendario: stasera a Strada San Zeno ( ex scuole); giovedì a Galeata presso il teatro; il 28 ottobre a Cusercoli presso la sala sotto la chiesa; il 29 ottobre a Civitella presso sala del Consiglio Comunale; il 30 ottobre a Voltre, presso l’area feste; il 12 novembre a Meldola presso teatro comunale; il 14 novembre in località Pian Di Spino (Meldola); il 19 novembre a San Colombano presso il Circolo Arci. I contenitori si potranno ritirare durante gli incontri o al punto Alea di Cusercoli. Saranno anche organizzati dei punti di consegna dei contenitori presso i Comuni e le relative frazioni.

La raccolta porta a porta del vetro comunque partirà in maniera graduale e le campane stradali rimarranno fino alla fine di gennaio per dare a tutti la possibilità di ritirare il contenitore.

Per qualsiasi informazione o chiarimento è possibile contattare Alea Ambiente attraverso il numero verde 800.68.98.98 attivo nei giorni non festivi, dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 18,00 e il sabato dalle 8,30 alle 13,00 oltre che mediante gli sportelli territoriali.