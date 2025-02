"Viaggi più lenti di 15-20 minuti"

Ezio Palli, responsabile dell’Auser di Portico percorre quasi tutti i giorni la strada statale 67, con l’auto dell’associazione di volontariato che accompagna anziani, disabili e bisognosi ai centri socio-sanitari di Forlì e altri centri romagnoli. Racconta Palli: "Secondo me la ditta dovrebbe accelerare i lavori, non solo nel cantiere principale in località Pantera fra Dovadola e Rocca, ma anche in tutti gli altri. Se uno trova tutti i semafori rossi, un viaggio rallenta di 15-20 minuti all’andata e altrettanti al ritorno. Poi ci sono ancora frane, come quella alle porte di Portico, con semaforo per regolamentare il traffico a senso unico alternato, dove il cantiere non è proprio stato ancora aperto".