Vigile del fuoco volontario, Modigliana saluta Marchi

Per i raggiunti limiti di età, 61 anni, il Comando dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena ha disposto la cancellazione del modiglianese Carlo Marchi (nato il 24 gennaio 1962) dall’elenco del personale volontario. "Dal 16 aprile 2004 Marchi ha sempre svolto con abnegazione questo servizio, come vigile discontinuo per 500 giorni dal 2008 al 2017 affiancando le squadre permanenti, acquisendo una pratica operativa robusta al punto da riuscire a servire con generosità e competenza il Distaccamento volontario di Modigliana, fino a divenirne capo nell’aprile 2012". Marchi, che in Comune ieri mattina è stato festeggiato dal sindaco Jader Dardi e dai suoi compagni e familiari, ha effettuato ben 829 interventi. Così il comandante Gianfranco Tripi ha espresso "sincero apprezzamento e ringraziamento per il servizio reso". La prima sede provvisoria fu a Modigliana in una stanza al piano terra del municipio, poi il trasferimento in un garage comunale e, dal 2009, all’ingresso del paese la bella sede del locale distaccamento. "Mi ha fatto molto piacere questo saluto del sindaco e colgo l’occasione – ha detto Marchi – per invitare i giovani ad avvicinarsi a questo importante servizio volontario che, in un paese dell’entroterra collinare, è ancora più importante". Mentre per il sindaco "un solo ringraziamento non basta ce ne voglio almeno 829: uno per ogni intervento fatto!".

Giancarlo Aulizio