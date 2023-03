Vitignanostock, confermata la 14ª edizione

Torna con la sua 14esima edizione il festival musicale Vitignanostock che si svolgerà a fine estate per il terzo anno consecutivo alla Collina dei Conigli nel cuore del parco urbano di Forlì.

Il festival si propone di superare il suo stesso record, registrato lo scorso settembre con oltre 5.000 presenze: "Questa edizione sarà ancora più grande – afferma Federico Compagnone co-fondatore di Vitignanostock – il festival si svolgerà in tre giornate, una in più rispetto alla edizioni precedenti. Questo perché negli anni abbiamo visto un grande riscontro da parte delle persone, non solo di Forlì ma provenienti da tante province della Romagna".

La musica è, come sempre, il centro di tutti e tre i giorni: ogni sera sono programmati infatti concerti con differenti gruppi e artisti, dalle band emergenti fino a quelle più note. La prossima edizione avrà quindi un denso programma.

Sono previsti a partire dal pomeriggio anche spettacoli, market con bancarelle ed espositori, food truck e intrattenimento per grandi e piccoli. I dettagli del cartellone saranno annunciati tra poche settimane. Nonostante la ricca offerta musicale, resta confermata invece l’intenzione di mantenere l’evento a ingresso gratuito. Per maggiori informazioni: mail [email protected]