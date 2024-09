’Wow’ di Tesei: prevendite al via

Sono aperte le prevendite per l’atteso spettacolo ‘Wow’ dell’attore forlivese Francesco Tesei, il Mentalista più grande d’Italia. ‘Wow’ sarà in scena al Teatro Dragoni di Meldola, in anteprima nazionale, dal 17 al 19 ottobre alle ore 21.

Questo è il quinto spettacolo che Tesei ha ideato assieme a Deniel Monti ed è incentrato sulla ‘Meraviglia’ ossia su quel tempo concesso all’immaginazione che apre nuovi percorsi al pensiero.

Si possono acquistare i biglietti online su Vivaticket, o alla biglietteria del Teatro Fabbri di Forlì (corso Diaz 38/1) dal martedì al sabato ore 10-13 e 16-18 (prenotazioni telefoniche al numero 0543-26355 negli stessi giorni e orari). Il costo è di 18 euro per la platea e i palchi e di 15 euro per il loggione (più 1 euro dudiritto di prevendita).

r.r.