Yepp Forlì, al Diagonal musica e pittura dal vivo

Dj set, musica dal vivo e live painting. Sono gli ingredienti dell’evento che andrà in scena oggi al Diagonal Loft Club da Yepp Forlì, neonato progetto di attivismo giovanile promosso dalla Fondazione Cassa dei Risparmi, che nel corso degli ultimi mesi ha organizzato una serie di talk e workshop di scrittura e arti visive con ospiti del calibro di Federico Buffa, Murubutu, Franco Arminio e un poster festival attualmente esposto per le vie della città. "Quello di oggi – dicono gli organizzatori – sarà un modo per incontrare chi ha già seguito le precedenti iniziative, conoscere nuove persone, raccontare il progetto di Poster Festival a Forlì e tutta la prima edizione di Yepp After School". Il programma prevede dalle 18.30 il djset di Godblesscomputers, nome d’arte di Lorenzo Nada, artista noto anche fuori dai confini italiani che si è affermato come producer e dj unendo la passione per i campionatori e l’elettronica a quella per la musica black.

Alle 21 salirà sul palco Davide Shorty, rapper e cantante di Palermo, che unisce hip hop e sonorità jazz e neo soul. Dopo l’esperienza con i Retrospective for Love a Londra, nel 2015 partecipa alla nona edizione di X Factor Italia classificandosi al terzo posto. Ha partecipato alla 71ª edizione del festival di Sanremo nella categoria nuove proposte con il brano ’Regina’, dove si è classificato secondo vincendo anche il premio della sala stampa Lucio Dalla.

Durante il concerto Caterina Costa, giovane illustratrice e fumettista conosciuta come Cheit.jpg, eseguirà disegni in tempo reale. Laureata in illustrazione e animazione, la sua specialità è il fumetto: le sue storie parlano spesso di esperienze personali e sono focalizzate sul tema della salute mentale.

Incontro a ingresso libero senza prenotazione.