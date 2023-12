Sorpresa sotto l’albero a Novacolor: 900 euro per ogni dipendente

Forlì, 22 dicembre 2023 – Non una semplice gratifica natalizia, ma un modo per celebrare insieme dieci anni di welfare innovativo, e riconoscere alle persone la rilevanza del loro quotidiano apporto alla crescita dell’azienda. Questo il significato del premio da 900 euro che San Marco Group, leader nel settore delle pitture e vernici per l’edilizia, di cui fa parte anche Novacolor con sede a Forlì, con 39 occupati, ha destinato ai suoi 280 dipendenti in Italia al termine di un 2023 che si chiude all’insegna di un ulteriore sviluppo, nonostante la contrazione del settore.

Prosegue il percorso di supporto alla genitorialità, che ha debuttato in questi ultimi mesi: sono previsti 6mila euro per ogni bambino e congedo di paternità raddoppiato

Nel prossimo triennio sono inoltre previste più di 100 nuove assunzioni, che per Novacolor riguardano i settori applicazione e formazione tecnica e operation e si stanno delineando percorsi di prevenzione a tutela della salute. Prosegue, infine, il percorso di supporto alla genitorialità, che ha debuttato in questi ultimi mesi.

Il nuovo welfare

Un innovativo modello di welfare, dedicato a ogni singolo dipendente, con un progetto dedicato alla prevenzione. L’idea è quella di attivare collaborazioni con centri medici specializzati per mettere a punto programmi di sensibilizzazione sul monitoraggio della salute per aiutare i dipendenti a valutare correttamente ogni sintomo, affiancandoli nella scelta dei percorsi più appropriati sia in ambito preventivo con check-up mirati, se necessari, in campo terapeutico.

Supporto alle nascite

“Il numero delle nascite nel 2023 è addirittura raddoppiato e il percorso di supporto alla genitorialità condivisa è stato accolto con entusiasmo dai diversi dipendenti – spiega Mariluce Geremia, vicepresidente e responsabile risorse umane di San Marco Group – in quanto prevede iniziative tese a sostenere economicamente le nuove famiglie".

Il gruppo ha avviato importanti iniziative welfare per i propri dipendenti e sono previsti 6mila euro per ogni bambino e congedo di paternità raddoppiato. Non un semplice bonus bebè una tantum, ma un vero e proprio sostegno finanziario orientato ad accompagnare i neo-genitori nei primi due anni di vita dei loro bambini pari a 6mila euro: 3mila erogati alla nascita, e, in seguito, 2mila e mille al compiersi del primo e secondo anno d’età. "Le nuove iniziative – prosegue Geremia – puntano sulla parità di genere e sulla conciliazione famiglia-lavoro e s’innalza al 50% la retribuzione della maternità facoltativa".