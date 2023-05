Cantù, finale vicina Marini stende Torino

Mentre Forlì e Udine preparano ancora la semifinale, è già tempo di gara2 nell’altra sfida del tabellone Oro: Cremona cerca il 2-0 su una Fortitudo Bologna che ha dimostrato una forma ritrovata. Proprio con un blitz dopo essere stata sotto, l’Aquila biancoblù ha già ribaltato il quarto di finale contro Cento.

Ieri, intanto, si sono giocate le gare2 di semifinale del tabellone Argento: pare vicina alla finale Cantù, che dopo il rocambolesco successo di sabato contro Pistoia ha bissato con un più comodo 82-68. Dopo un +4 dei toscani a fine 1° quarto, la squadra di coach Meo Sacchetti ha cambiato marcia con un break di 25-9 che Pistoia non è più riuscita a rimontare. Vani i 23 punti di Zach Copeland, per Cantù spiccano i 22 di David Logan. Riscatto, invece, per Treviglio: affondata da Torino in gara1, ha pareggiato i conti ieri sera, 83-72 in un match da subito in discesa (27-17 dopo 10’). Grande prestazione dell’ex forlivese Pierpaolo Marini, 30 punti in 30 minuti.