Da San Mauro può portare Merlonghi in attacco

L’annuncio di Marco Martini quale nuovo tecnico del Forlì apre le danze del mercato. Il tam tam di spifferi, rumors e panzane è già partito, ora si attendono i primi colpi. Priorità all’attacco per sanare l’errore strategico commesso all’alba della passata stagione, quando si rinunciò frettolosamente a un bomber da doppia cifra. Il Forlì ha in mano il 35enne Mario Merlonghi (14 gol e 4 assist con la Sammaurese nell’ultimo campionato) che, complici i buoni uffici di Protti, è in predicato di legarsi al galletto. Ma l’esodo da San Mauro dovrebbe portare in dote anche il 27enne centrocampista centrale, scuola Inter, Riccardo Gaiola e (forse) i difensori Masini e Maggioli. Sempre in entrata piace Youssef Sadek, 23enne mezzala italo-marocchina in scadenza con il Corticella.

Le uscite? Qualche ‘tenore’ partirà, qualcun altro è sospeso nel limbo dell’incertezza. Sicuro l’addio di Nicolò Scalini (conferme totali dall’entourage del metronomo ex Lentigione), mentre Maini è nel mirino del Prato e Rrapaj è attenzionato da club di categoria superiore, benchè al momento si tratti di semplici pour parler. Quanto a Manara e Caprioni (entrambi parecchio corteggiati), dopo un primo contatto esplorativo le parti hanno convenuto di aggiornarsi nei prossimi giorni. Trova riscontro, infine, il sondaggio per Alberto Formato, ma lo sciame della concorrenza è agguerritissimo e il Forlì si è defilato.

m. lo.