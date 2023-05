Forlì, adesso Valentini si è sbloccato "Ho continuato a sentire la fiducia di tutti"

di Gianni Bonali

Fabio Valentini è stato uno dei protagonisti della bella vittoria in trasferta di mercoledì scorso a Chiusi dell’Unieuro in gara3 dei playoff. Una affermazione per 3-0 per la squadra biancorossa che ha segnato l’accesso alle semifinali, dopo un trittico di partite giocate con intensità e generosità. Dopo i primi 30 minuti in tono minore il playmaker di Casale Monferrato ha messo a referto 12 punti, con quattro bombe in un frangente delicato del match, dimostrando di essere un giocatore di personalità, prendendosi la responsabilità di tiri importanti e tornando ad essere, dopo un periodo non brillante in fase offensiva, un fattore decisivo per i forlivesi.

Valentini, partiamo della sua esperienza di sfollato a causa dell’alluvione che ha colpito Forlì e la Romagna.

"Abbiamo condiviso con Lorenzo Penna e Lorenzo Benvenuti un periodo di due giorni insieme, a causa della drammatica alluvione che ha colpito la città. Benvenuti ci ha ospitato a casa sua e nonostante la situazione siamo stati bene in compagnia. Abbiamo chiacchierato e, quando è tornata la luce, giocato alla playstation... purtroppo non potevamo fare altro".

Lei è piemontese, zona Monferrato, e il suo paese natale è attraversato dal fiume Po che in passato ha causato, con alcune piene, danni importanti al territorio. Cosa pensa della pesante situazione che stanno vivendo tanti forlivesi?

"Un grande dispiacere per la tragedia che ha colpito la città. Ho vissuto tanti anni a stretto contatto con il fiume Po e conosco i problemi causati da un’alluvione. Noi giocatori e lo staff tecnico ci stiamo impegnando in una raccolta fondi a favore dei forlivesi che hanno subito danni e siamo a disposizione per iniziative che possano aiutare i più sfortunati. Speriamo di avere regalato un sorriso ai nostri tifosi con la vittoria di mercoledì sera in un periodo difficile".

Veniamo alla vittoria con Chiusi in gara3 che vi ha qualificato per le semifinali playoff e alla sua prestazione.

"È stata un’affermazione del gruppo che da inizio stagione sta dimostrando unità e forza. Venivo da un periodo non brillante in fase offensiva e devo ringraziare lo staff tecnico e i compagni per la fiducia che mi hanno sempre dato e che mercoledì sera mi ha permesso di mettere a segno canestri importanti".

Qual è stato l’aspetto decisivo della serie vittoriosa con Chiusi?

"Premetto che ci è stato tolto il diritto sportivo di disputare le prime due gare in casa avendo vinto la regular season. Per quanto riguarda il fattore decisivo della serie penso che siano stati i primi 5 minuti di gara2 in Toscana, che ci hanno dato quella consapevolezza nei nostri mezzi per disputare una serie vincente".

A proposito dell’infortunio muscolare di Sanford, come procede il recupero?

"Tra i problemi causati dall’alluvione e le trasferte playoff, non vedo Vincent da una settimana. So che sta migliorando".

In chiusura, cosa pensa dei tifosi biancorossi presenti sulle tribune a Chiusi e di quelli che vi hanno seguito così numerosi sul maxischermo del Cineflash?

"Ho visto dei video in proposito: sono stati fantastici".