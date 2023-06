Roberto Rossi mister del Russi

Roberto Rossi è il nuovo allenatore del Russi per il prossimo campionato di Eccellenza. Rossi, che torna al ‘maschile’ dopo tre anni al Cesena femminile di serie B, succede a Oscar Farneti che nell’ultima stagione ha condotto i falchetti al terzo posto dietro alla Victor San Marino e al Progresso. Ex centrocampista classe 1962, nato a Cesena, il nuovo tecnico degli arancioni può vantare un curriculum di tutto rispetto, sia come calciatore, sia come allenatore. La carriera da giocatore parte dal vivaio del Cesena nel 1979 e poi da quello della Spal. Il debutto coi ‘grandi’ avviene nell’82 con la Rondinella Firenze in C1, per poi approdare al Fano dove passerà 5 stagioni, quattro delle quali in C1. Quindi altri due campionati a Gubbio in C1 e ben 5 al Venezia, dove ottiene la promozione in serie B, con ben 98 presenze e 4 reti dal 1990 al 1995. Chiude la carriera con 2 stagioni in C2 al Forlì e 3 nei dilettanti a Riccione, Imola e Urbania.

Appesi gli scarpini al chiodo, Rossi rimane nel mondo del calcio; dapprima come collaboratore di Alberto Zaccheroni (sulle panchine di Inter, Lazio e Torino), poi, da ‘primo allenatore’ fra i dilettanti con Riccione, Forlì, Verucchio e Santarcangelo. Dal 2010 al 2015 siede sulla panchina di Valenzana e Forlì in Seconda Divisione di Legapro. Da gennaio 2019 al 2022, infine, è stato allenatore del Cesena femminile in serie B.