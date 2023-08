Ferragosto 2023: cosa fare a Imola? Piscine, cinema all’aperto e musei

Imola, 13 agosto 2023 – Fino a qualche anno fa, restare in città a Ferragosto voleva dire avere la certezza di trascorrere una giornata noiosa. Oggi invece gite fuori porta, tuffi in piscina e passeggiate nei parchi, ma anche visite nei musei e camminate in Autodromo, offrono un ampio ventaglio di scelte agli imolesi che non possono o non vogliono spostarsi per il momento clou dell’estate. E che per concludere il loro martedì a chilometro zero avranno a disposizione, in serata, anche cinema sotto le stelle e drive-in.

Musei e mostre aperti in Emilia Romagna: dove andare

Prima di tutto le previsioni meteo. I dubbi, allo stato attuale, sembrano essere ben pochi. Per la giornata di Ferragosto ci si aspetta caldo e sole pieno, con l’anticiclone africano in ulteriore rinforzo e temperature comprese tra i 21 e i 35 gradi.

Brutte notizie per gli amanti della bici, che lo scorso anno di questi tempi avevano avuto l’occasione buona per testare la nuova ciclovia del Santerno e raggiungere la Vallata. Quest’anno, a causa dell’alluvione di maggio, l’unico tratto agibile sul quale non insiste ordinanza di chiusura è il tratto ‘family’, da Imola fino al confine con Casalfiumanese.

Avendo a disposizione un’auto, il borgo di Dozza è distante solo pochi minuti, così come – per i fan del fiume – il ponte degli Alidosi a Castel del Rio e le cascate di Moraduccio. Per chi punta tutto sul relax, il piatto forte sono chiaramente le piscine. A Imola ci sono la comunale Ruggi, quella del Molino Rosso e la Vie en rose. Fuori dai confini cittadini, come non citare invece il Villaggio della Salute più a Monterenzio, poco dopo Castel San Pietro, o la Conca Verde di Fontanelice (orari di apertura e informazioni sulle tariffe sono disponibili sulle relative pagine social).

Ma Ferragosto in città, da qualche anno a questa parte, vuole dire soprattutto Autodromo aperto. Martedì si entra gratis in pista a piedi dalle 9 alle 18. Al museo Checco Costa, tra l’altro, c’è la mostra ‘100 Anni di passione automobilistica in Romagna’. È aperta dalle 10 alle 19 e racconta l’amore per il Motorsport di un territorio, rievocando i protagonisti e gli eventi automobilistici più significativi dell’ultimo secolo. A due passi dal circuito ecco il parco delle Acque minerali con il suo ‘Family village’ ("Il villaggio gonfiabile più grande della Romagna con nuovi giochi e tante sorprese, dedicato ai bambini di tutte le età"). Apertura alle 16.30.

Sempre molto gettonate anche le altre due aree verdi vicino casa: parco Tozzoni e l’Osservanza. E siccome la sete di cultura non dovrebbe mancare nemmeno in questo periodo, palazzo Tozzoni e Rocca Sforzesca saranno aperti dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Apertura straordinaria di Ferragosto (dalle 20 alle 23) anche per il museo delle carrozze e giardino storico del palazzo vescovile: durante la serata, a tutti i visitatori sarà offerto un calice di prosecco.

A un programma così, manca solo la proverbiale ciliegina sulla torta. Proprio nel cortile della Rocca sforzesca c’è il cinema sotto le stelle, che martedì alle 21 propone ‘Emily’, dedicato alla giovinezza della poetessa e scrittrice britannica Emily Bronte.

Ma dal 2020 i film in città si possono ammirare, come accadeva tanti anni fa negli Stati Uniti, anche al drive-in. È quello dell’associazione App&Down, che la sera di Ferragosto alle 21.30 nei grandi spazi del vivaio La Serra Garden (via Casola Canina, 3) propone un inossidabile classico: ‘Ritorno al futuro’.