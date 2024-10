Max Pezzali in concerto a Imola: ecco quando

Imola, 1 ottobre 2024 – Grande assente dalla stagione 2024 dell’Autodromo, la musica è pronta a tornare all’Enzo e Dino Ferrari la prossima estate. Max Pezzali si esibirà a Imola sabato 12 luglio 2025. Biglietti in vendita da domani, 2 ottobre, alle 14. L’annuncio è arrivato via social dallo stesso Pezzali, che ha lanciato l’evento online con un cartoon a tema motoristico.

L’evento in riva al Santerno, dal titolo ‘Max forever Grand prix – La festa continua… in pista’, sarà la tappa conclusiva che il cantante reduce da un lungo tour 2022-23 negli stadi, porterà avanti tra dicembre e febbraio al Forum di Assago (10 date) e al Palazzo dello Sport di Roma (7 date).

“Questo evento sottolinea il valore culturale e aggregativo della musica, rafforzando l'idea che il nostro Autodromo non sia solo motori, ma uno spazio polifunzionale capace di ospitare grandi eventi di ogni genere, dalla velocità allo spettacolo – commenta il sindaco Marco Panieri –. La stagione dei concerti, insieme a quella motoristica, riprende consolidando la nostra visione di un Autodromo e in continua crescita, che attrae pubblico da tutta Italia e non solo. Dopo i successi già ottenuti, continuiamo a lavorare su nuovi progetti e grandi eventi che renderanno Imola sempre più protagonista sul panorama nazionale e internazionale. Questo appuntamento con Max Pezzali è un altro tassello importante per far crescere la nostra città e il suo territorio, valorizzando turismo e ricadute dirette e indirette".

Salgono dunque a tre i punti fermi del calendario 2025 del circuito: si parte con il Mondiale Endurance (Wec), di scena dal 18 al 20 aprile; poi il Gran premio di Formula 1 del 16-18 maggio; e infine il 12 luglio lo show di Max Pezzali.