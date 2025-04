A cena con l’ex 007. Marco Mancini svela i segreti delle spie

Le indagini sulle Brigate Rosse e sulla scia di sangue della Uno Bianca, il rapimento di Abu Omar e quello di Giuliana Sgrena e Nicola Calipari in Iraq, lo scandalo Telecom e, agli albori della carriera, le indagini sulla strage dei Carabinieri nella Caserma di Bagnara di Romagna nell’88. E’ Marco Mancini, ex agente segreto ed ex Dirigente del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, l’ospite della serata di domani al Gastarea Bistrot di viale Terme, nel complesso dell’Anusca Palace Hotel. L’evento ’A cena con l’autore’ ospita dunque un nome tra i più noti nel panorama dell’intelligence nazionale, nato proprio a Castel San Pietro nell’ottobre del 1960, e con una carriera cominciata col suo ingresso nell’Arma dei Carabinieri nel 1979, e subito entrato, già nell’81, nella Sezione Speciale Anticrimine fondata da Carlo Alberto Della Chiesa poco prima del suo assassinio a Palermo.

Il nome di Mancini è legato di fatto a gialli e intrighi nazionali e internazionali di almeno quattro decenni, l’ultimo in ordine di tempo quello poi ribattezzato il "Caso Autogrill", ovvero l’episodio divenuto di dominio pubblico nel 2020 grazie a un servizio televisivo che mostrava un incontro tra l’allora senatore Matteo Renzi e Marco Mancini in una piazzola di Fiano Romano, in piena pandemia. La circostanza sollevò un’ondata di polemiche e interrogativi circa i motivi e le dinamiche di quell’incontro. La vicenda, rimasta avvolta dal mistero, portò all’apposizione del segreto di Stato da parte del governo Draghi. Proprio in questi giorni, però, è emerso un nuovo sviluppo con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ha annunciato pubblicamente di avere disposto di togliere il segreto di Stato. Di questo e di molto altro Mancini parlerà nell’incontro che sarà coordinato dal giornalista Maurizio Marchesi, editorialista de ’Il Resto del Carlino’, in un viaggio che lo vedrà ‘saccheggiare’ i contenuti del libro scritto dall’ex 007 nel 2023, "Le regole del gioco, dal terrorismo alle spie russe: come il controspionaggio offensivo ha protetto gli italiani". L’appuntamento per l’inizio della cena-incontro è le 19.30, con prenotazioni effettuabili chiamando lo 051-6943051.

