Addio a Maurizio Bacchilega. Il sindaco: "Sapeva unire"

È morto improvvisamente nella notte fra giovedì e venerdì, a soli 55 anni, il noto e apprezzato commercialista Maurizio Bacchilega.

Oltre che per la sua attività professionale (aveva seguito le orme del padre) era conosciuto anche per la sua passione per la poesia e per la sua attività culturale. Bacchilega aveva pubblicato diversi libri di poesia e a breve era in programma l’uscita di un altro volume.

Ieri il sindaco Marco Panieri ha ricordato la figura di Bacchilega: "A nome della Città, dell’Amministrazione Comunale e mio personale esprimo le più sentite condoglianze per la scomparsa di Maurizio Bacchilega. Professionista molto stimato in città, ha saputo abbinare all’attività professionale anche una forte vocazione allo sviluppo delle iniziative culturali imolesi. Attuale vicepresidente di Università Aperta, socio fondatore di ‘Ippogrifo. Vivere la scrittura”, membro del Collegio dei Revisori della società Formula Imola Spa e molto attivo nella rete dei professionisti, in particolare nell’Osservatorio Professionale Imolese O.P.I., Maurizio Bacchilega ha arricchito il mondo culturale cittadino, sostenendo tutte le attività messe in campo, non solo quelle promosse direttamente, grazie ad un carattere che sapeva unire e dare valore al lavoro di tutti. E lo ha fatto portando un contributo unico di conoscenza ed eleganza, sempre consapevole di quanto fosse importante diffondere e vivere la cultura come aspetto integrante della vita quotidiana di ciascuno. Ai suoi famigliari ed alle persone a lui più care i nostri sentimenti di profonda vicinanza".

Bacchilega è stato ricordato anche da Formula Imola: "La sua perdita rappresenta un vuoto profondo per chi ha collaborato con lui e ha potuto apprezzare la sua professionalità e il suo impegno".

Bacchilega lascia la moglie e quattro figli, due maschi e due femmine. Il funerale si terrà martedì 5 novembre alle ore 14.15 partendo dalla camera mortuaria dell’ospedale di Imola. Il corteo si dirigerà alla chiesa parrocchiale dell’Osservanza. Dopo la messa funebre, si proseguirà per la tumulazione al cimitero del Piratello. La famiglia ha fatto sapere che sono gradite eventuali offerte all’Ageop (associazione impegnata nella lotta contro i tumori e le leucemie nell’infanzia).

