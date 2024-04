Al via il progetto che riflette su genitori e figli

Prende il via il progetto ‘Sulla soglia’, promosso dal Centro per le famiglie del Comune, finanziato dalla Regione e coordinato dalla cooperativa sociale Officina Immaginata. Un progetto di rete che coinvolgerà il territorio con l’obiettivo di rafforzare le competenze della comunità educante che opera con gli adolescenti tra gli 11 e i 18 anni. Istituti scolastici, enti socio-sanitari, terzo settore e realtà associative, insieme per rafforzare il lavoro di rete già in essere e fare prevenzione sul fenomeno del ritiro sociale.

Questa sera il primo incontro pubblico, ‘Essere genitori di adolescenti in un mondo che cambia’, che vedrà la presenza come relatrice di Anna Arcari, psicologa e psicoterapeuta, vicepresidente della cooperativa il Minotauro, punto di riferimento a livello nazionale per le tematiche relative alle competenze genitoriali. L’appuntamento, alle 18 al cinema Pedagna (via Vivaldi 70), è rivolto a genitori, educatori, insegnanti, allenatori e a tutti gli adulti che vogliono acquisire o rafforzare le proprie competenze per accompagnare gli adolescenti di oggi.

Sempre oggi prenderanno il via anche le altre azioni del progetto. La prima è ‘Riconoscersi sulla soglia’, laboratori multidisciplinari che si svolgeranno in collaborazione con gli Istituti Comprensivi della città dedicati a genitori e figli adolescenti, che prevedono il coinvolgimento di psicologi/pedagogisti, scrittori per ragazzi, artisti. C’è poi ‘Sulla soglia-Dentro fuori’, attività esperienziali per genitori e figli, tra cui gaming, trekking nella natura, urbex che saranno proposte periodicamente per l’intera durata del progetto. Infine, ‘Spazio Gemu-Gruppo Giochi’: giochi da tavolo, videogaming, laboratori, chiacchiere per ragazzi e ragazze dai 15 ai 20 anni.