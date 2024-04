’In mezzo scorre il fiume’. Domani c’è l’anteprima

Partirà da Mordano l’anteprima della quinta edizione del festival ‘In mezzo scorre il fiume’. Appuntamento domani, alle 10 all’altezza del Parco Donatore di Sangue in piazza Borgo General Vitali, con il ‘Cantamaggio di Valsanterno’ insieme al Gruppo Maggiaioli di Valsanterno tra cantori e danzatori della tradizione. Il tutto accompagnato dal violino e dalla voce di Giancarlo Battilani, dalla chitarra di Antonio Stragapede, dalla fisarmonica di Maria D’Errico e dal banjo di Massimo Oppi. Il tragitto poi continuerà in direzione di Bagnara di Romagna, Belricetto e Passogatto di Lugo. Un bell’antipasto di quello che sarà il festival estivo in programma dal 29 giugno.