VinImola alla terza edizione tra bottiglie, musica e qualità

La festa del vino torna nel cuore del parco delle Acque Minerali. Manca sempre meno alla terza edizione di VinImola che da domani al 4 maggio, a partire dalle 18 con una proposta che andrà dalla degustazione delle migliori etichette di tante cantine del territorio al buon cibo in distribuzione allo stand gastronomico, animerà la discoteca all’interno dell’oasi naturalistica della città. Spazio, quindi, a balli e musica dalle 22 fino a notte fonda con dj set. Ma anche area bimbi con gonfiabili e tanto divertimento per un appuntamento a ingresso libero, con possibilità di acquistare uno speciale pacchetto per assaggiare i nettari d’uva più ricercati della zona. "Un evento nato nel 2022, quando c’erano ancora alcune limitazioni legate alla pandemia, che è cresciuto esponenzialmente – spiega Mattia Malpassi dall’organizzazione –. La scorsa annata, poi, è stata davvero da record in termini di presenze". Insomma, le migliori premesse alla vigilia del tris: "Per questa edizione abbiamo ampliato il numero delle giornate di festa e raccolto ancora più adesioni da parte delle cantine vitivinicole della zona – continua –. Senza dimenticare la concomitanza delle celebrazioni in pista legate all’anniversario della scomparsa di Senna che calamiteranno parecchie persone da queste parti". Ogni ingrediente al posto giusto per il divertimento assicurato, anche a misura di famiglia: "Ogni manifestazione è ideata in coerenza e nel rispetto del parco – sottolinea Malpassi –. Le cantine avranno la propria postazione all’interno della discoteca. Cucina con menù dedicato all’iniziativa, tra proposte di carne, pesce e pure vegetariane, e tanta musica". E per i più piccoli non potrà mancare il Family Village del primo maggio con ingresso libero: "Apertura alle 16.30 per un angolo di paradiso riservato a tutti i bimbi".

Mattia Grandi