Al via l’operazione ’Xmas gift’

Al via ieri l’operazione Xmas gift, vale a dire la vendita natalizia dei biglietti per il Gran premio di Formula 1 in programma domenica 18 maggio 2025 all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari. "Assistere dal vivo alla gara garantisce emozioni uniche, che non si limitano alle attività proposte dal programma agonistico ma si arricchiscono delle numerose attrazioni presenti nelle Fanzone", assicurano dall’Aci, sottolineando l’opportunità, per tutti gli appassionati, di mettere sotto l’albero un regalo tra i più originali ed esclusivi. I biglietti si possono acquistare su autodromoimola.it e su ticketone.it.