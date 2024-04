Alberghiero, le celebrazioni. Un libro per i trent’anni. Aula intitolata all’ex preside

I festeggiamenti per le 30 candeline spente proprio quest’anno, il libro che racconta la storia dell’istituto, l’inaugurazione di un laboratorio dedicato all’indimenticata e storica preside Giuliana Rosetti Cimatti. Il teatro Cassero si prepara per ospitare venerdì un evento di grande importanza non soltanto per l’Alberghiero "Bartolomeo Scappi" ma per l’intera città. Lo "Scappi" che brinda quest’anno ai tre decenni di vita, infatti, è diventato sempre di più negli anni parte integrante della città, offrendo i suoi ragazzi alle attività alberghiere e di ristorazione del territorio, e partecipando da protagonista a tanti eventi organizzati nella e per la città, come il Concorso internazionale "Bartolomeo Scappi" che tornerà in piazza XX Settembre dieci giorni. L’evento di venerdì al Cassero avrà lo stesso titolo del libro fresco di stampa, "Bartolomeo Scappi, scuola e territorio: il trentennale dell’autonomia", libro che non solo ripercorre la storia dell’istituto ma si sofferma anche su quelle che sono le nuove prospettive che si stanno costruendo per il suo futuro. A festeggiare lo Scappi non faranno mancare la loro presenza Andrea Corsini, assessore al Turismo della Regione Emilia Romagna, e Daniele Ruscigno, consigliere delegato alla Scuola della Città Metropolitana di Bologna, mentre ad aprire i lavori sarà il sindaco uscente Fausto Tinti, seguito dalla Dirigente dello "Scappi" Patrizia Parma, e ancora da Giancarlo Naldi, coordinatore editoriale del libro, Stefano Versari, già direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, e Giuseppe Antonio Panzardi, dirigente Ufficio V Ambito Territoriale di Bologna, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna. Concluso l’evento al Cassero (che avrà inizio alle 18 e sarà aperto anche al pubblico fino ad esaurimento posti), ci si sposterà all’istituto per l’inaugurazione del nuovo laboratorio di chimica intitolato alla professoressa Giuliana Rosetti Cimatti, illuminata dirigente dello Scappi dal 1994 al 2010, scomparsa due anni fa.

Claudio Bolognesi