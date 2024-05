Alla Banca di Imola ecco un prestito per il sociale

Banca di Imola lancia un nuovo prestito obbligazionario con devoluzione di un’erogazione destinata al sociale. Tale strumento può essere sottoscritto in tutte le filiali dell’istituto di credito cittadino e consentirà di effettuare un investimento a tasso fisso e contestualmente destinare una liberalità a favore della Caritas diocesana, per le molteplici e meritorie attività caritative nelle quali è quotidianamente impegnata.

Banca di Imola, infatti, devolverà una tantum, a titolo di liberalità, lo 0,20% dell’importo nominale collocato. Il prestito obbligazionario emesso dalla Banca di Imola, per un totale massimo di dieci milioni di euro, è sottoscrivibile sino al 31 maggio, salvo proroga o chiusura anticipata del periodo di offerta. Il taglio minimo sottoscrivibile è pari a mille euro e suoi multipli, la durata di 42 mesi, con un tasso fisso annuo lordo del 3% con cedola trimestrale.

Nei giorni scorsi, l’assemblea dei soci della Banca di Imola ha dato via libera all’unanimità il bilancio d’esercizio 2023, chiuso con un utile lordo di 15,62 milioni di euro (+46,23%), dopo le necessarie rettifiche, i più che prudenziali accantonamenti e nonostante i costi straordinari per i salvataggi di banche concorrenti disposti dalle competenti autorità per 1,891 milioni di euro (+0,83%). L’utile netto è cresciuto a 10,187 milioni di euro (+44,93%). L’assemblea ha deliberato all’unanimità la distribuzione di un dividendo di 80 centesimi di euro per azione, in ulteriore crescita.

La raccolta diretta da clientela è salita a 1.637 milioni di euro (+4,56%) e quella indiretta a 2.197 milioni di euro (+6,68%), di cui il risparmio gestito (comprensivo dei prodotti finanziario-assicurativi) ha raggiunto 1.144 milioni di euro. La raccolta complessiva da sola clientela ammonta a 3.834,7 milioni di euro (+ 5,8%).