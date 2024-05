Alluvione, un anno dopo ‘Ho visto il finimondo’ arriva al cinema Centrale

Le immagini drammatiche dell’alluvione di un anno fa, molte delle quali inedite. E le parole di chi ha perso tanto, o tutto. Per non dimenticare. Arriva questa sera alle 21 al Cinema centrale - Sala Bcc in via Emilia 212, il documentario ‘Ho visto il finimondo’, realizzato da Valerio Baroncini e Marco Santangelo e prodotto da Qn - il Resto del Carlino con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e della Cineteca di Bologna e realizzato con il sostegno della Bcc ravennate, forlivese e imolese. Il docu-film, della durata di circa 60 minuti, racconta le storie di alcune persone che hanno vissuto l’alluvione in varie città della Romagna, utilizzando molto materiale inedito (come per esempio gli audio delle telefonate di chi chiedeva aiuto).

Stasera oltre agli autori della pellicola Valerio Baroncini, vicedirettore del Carlino, Marco Santangelo e Marco ‘Reno’ Solferini, autore delle musiche originali, interverranno alla proiezione anche il sindaco di Imola e presidente del Circondario, Marco Panieri, e il presidente della Bcc Banca di Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese, Giuseppe Gambi. Saranno presenti anche altri rappresentati delle istituzioni e autorità civili e militari.

L’ingresso alla serata è libero con prenotazione, ma i posti disponibili sono esauriti da diversi giorni – era prevista una registrazione preventiva on line, ora chiusa –, ma in caso di disdette dell’ultim’ora o mancate presentazioni sarà ammesso in sala chi si presenta direttamente all’entrata del cinema.

Dopo la prima del 16 maggio al cinema Modernissimo di Bologna il film ha già toccato varie città della Romagna, registrando ovunque il tutto esaurito. Le prossime date in programma sono lunedì 27 maggio al cinema Sarti di Faenza, martedì 28 all’Eliseo di Cesena, mercoledì 29 all’Astoria di Forlì. Al momento ci si può ancora prenotare, gratuitamente, solo per quest’ultima proiezione (per le altre sono finiti i posti disponibili), ma il consiglio è quello di tenere monitorata la pagina web www.ilrestodelcarlino.it/hovistoilfinimondo perché potrebbero liberarsi dei posti.

Ogni venerdì uscirà anche una puntata dedicata all’alluvione del nostro podcast ’Il Resto di Bologna’.

Per ascoltarlo, basta cercarlo sulle principali piattaforme, da google podcast a Spotify o inquadrare il Qrcode che verrà pubblicato il nostro giornale in occasione delle uscite.