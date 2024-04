Altro incidente in via Gaddoni: "Al Comune però non interessa"

La sicurezza stradale del quartiere Cappuccini finisce di nuovo sotto la lente di Fratelli d’Italia. Alla luce dell’ennesimo incidente che si è verificato ieri mattina in via Gaddoni, i consiglieri comunali Nicolas Vacchi e Maria Teresa Merli tornano a incalzare la Giunta in merito alla viabilità della zona.

"A distanza di sei mesi dall’incontro pubblico fra l’assessore all’Ambiente, Elisa Spada, e Area Blu volto alla presentazione delle proposte intese a migliorare la sicurezza stradale del quartiere, a oggi trova realizzato ben poca cosa fra i tanti provvedimenti elaborati e proposti proprio per arginare l’alto numero di incidenti", protestano Vacchi e Merli. "Un ennesimo violento scontro all’incrocio fra via Gaddoni e via Baroncini riaccende l’urgenza del tema – proseguono i due esponenti di opposizione – che speriamo sia fattivamente affrontato con sollecitudine".

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia rivendica di essersi "sempre dimostrato pronto all’ascolto del comitato" nato un anno fa. "E durante la scorsa estate avevamo già sollecitato un intervento sull’incrocio fra via Gaddoni e il viale dei Cappuccini – ricordano Vacchi e Merli –; ma quanto effettivamente realizzato appare chiaramente insufficiente".

Il riferimento è a un incontro datato 30 ottobre 2023, durante il quale la Giunta aveva annunciato, da un lato, l’arrivo di interventi di moderazione della velocità su via San Francesco, via Villa Clelia all’incrocio con viale dei Cappuccini, via Cattani e via Paolini; e dall’altro l’istituzione di un nuovo senso unico di circolazione in via Cattani, via Paolini e in via Zampieri-Vespignani.

"La promessa fatta a suo tempo da parte dell’amministrazione di migliorare la sicurezza stradale, ad oggi rimane in massima parte trascurata – concludono da Fratelli d’Italia –. Il sindaco Marco Panieri e l’assessore Spada vengano a riferire in Aula con urgenza".

Il quartiere Cappuccini già adesso è una zona a 30 chilometri all’ora. L’area è tuttavia da diversi anni teatro di numerosi incidenti stradali, che avevano appunto fatto crescere l’ansia dei residenti. Per questo motivo, il Comune ha portato avanti nel tempo una serie di interventi che, secondo i dati forniti dal Municipio, hanno avuto il merito di invertire il trend in aumento. Evidentemente, però, si può ancora fare qualcosa.

Enrico Agnessi