Alunni impegnati sul fronte dei libri usati. Messi on line i volumi del Mercatino dei Cappuccini

Il Mercatino dei Cappuccini a Imola è un’istituzione: vi si può trovare tutto ciò di cui si ha bisogno: da giocattoli usati in ottime condizioni a mobili, fino ai libri! Infatti, all’ingresso del Mercatino ci sono stanze con un’infinità di volumi, quasi tutti venduti a un sesto del prezzo originale di copertina. È un esempio perfetto di economia circolare, la dimostrazione che ciò che non è più utile per qualcuno lo può diventare per altri. Qualche settimana fa il Mercatino è stato studiato sotto questo punto di vista dalla 3ªB della scuola secondaria di primo grado ‘Orsini’, che dividendosi in gruppi ha catalogato molti dei libri del Mercatino e li ha inseriti online, rendendo il mercatino più fruibile ai giovani e in tutta Italia. L’idea era quella di aiutare a raggiungere l’obiettivo 12 dell’Agenda 2030 dedicato al Consumo e produzione responsabili, tra i punti del quale si legge: "Entro il 2030, ridurre in modo sostanziale la produzione di rifiuti attraverso la prevenzione, la riduzione, il riciclaggio e il riutilizzo". I ragazzi hanno usato le loro competenze informatiche anche per realizzare volantini e diffondere la conoscenza del Mercatino dei Cappuccini e la nuova possibilità di acquisto di libri online. Per comprare quest’ultimi bisogna andare sul sito www.comprovendolibri.it dove si trovano molti dei libri presenti nel mercatino. Il prezzo rimane lo stesso. Inoltre nel sito si trovano tutte le informazioni sul libro, tra cui le condizioni. La spedizione viene poi fatta materialmente da volontari.

Il Mercatino dei Cappuccini è un mercatino del riuso, al quale tutti possono donare del materiale, che va portato nella portineria di via Fontanelle, adal lunedì al venerdì dalle14,30 alle 17,30 e il sabato mattina dalle 9 alle 12, dandogli così una nuova vita. Si possono trovare molti libri usati classificati per genere e in ordine alfabetico, ma anche altri oggetti. Il Mercatino dell’Usato ad Imola ha ormai una lunga storia, ma si è sempre sviluppato nel Convento dei Frati Cappuccini di Imola, in via Villa Clelia. Tantissimi negli anni i progetti sostenuti, molti dei quali legati alle missioni. Il ricavato delle vendite viene utilizzato per finanziare bellissime opere di beneficenza.

Giulia Bertuzzi, Julia Santoro, Bianca Zanelli 3ªB delle Orsini