Anci, summit con l’assessore regionale Priolo

Il sindaco Marco Panieri, nelle vesti di presidente di Anci Emilia-Romagna, ha incontrato Irene Priolo, assessora regionale all’Ambiente, Programmazione territoriale, Mobilità e Trasporti, Infrastrutture. L’incontro, avvenuto nei giorni scorsi nella sede della Regione, a Bologna, ha rappresentato un "momento di confronto sui principali temi che coinvolgono gli enti locali e sui progetti che Anci Emilia-Romagna sta sviluppando in collaborazione con la Regione", riferiscono dall’Associazione nazionale Comuni italiani.

Al centro del dialogo, in particolare, le strategie per la mobilità sostenibile, il sostegno alle aree montane e la realizzazione di infrastrutture strategiche in accordo con i Municipi coinvolti.

"È stato un confronto costruttivo su questioni fondamentali per le comunità locali, dalla mobilità integrata ai piani di rigenerazione urbana, fino agli interventi necessari per garantire un trasporto più efficiente e accessibile a tutti i territori, senza lasciare indietro nessuno", riferisce Panieri al termine dell’incontro.

Secondo quanto ricostruito da Anci, l’assessora Priolo "ha confermato la volontà della Regione di continuare a lavorare in stretta sinergia con i Comuni dell’Emilia-Romagna, per rispondere in modo concreto alle esigenze dei territori". Sempre dall’Associazione nazionale dei Comuni italiani spiegano che l’incontro si inserisce nel quadro del "costante dialogo tra Anci e la Regione per affrontare le sfide della transizione ecologica e dello sviluppo infrastrutturale, con l’obiettivo di garantire servizi moderni, sostenibili e funzionali alle comunità locali".