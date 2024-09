Angori suona la carica: "La strada è giusta"

Un paio di settimane di allenamenti alle spalle e l’Andrea Costa si misura nel primo test prestagionale. Oggi pomeriggio alle 17,30 i biancorossi saranno di scena a Santarcangelo in uno scrimmage a porte chiuse contro la RBR Rimini. Un test contro un avversario di categoria per la formazione di coach Matteo Angori che potrà vedere all’opera i suoi ragazzi in questa prima uscita sul parquet. Squadra che non sarà al completo visto che oltre a Luca Fazzi, non prenderanno parte all’amichevole neppure Luca Toniato, ancora fermo al lavoro a parte e Giacomo Sanguinetti, tenuto precauzionalmente fermo ma senza nulla di preoccupante. "Come mi aspettavo in queste due settimane c’è stata grande disponibilità da parte di tutti a fare quello che chiedo – osserva il tecnico Angori –, sia da parte dei senior che mi stanno aiutando tantissimo soprattutto con i ragazzi più giovani, che da tutti gli altri. Dobbiamo conoscerci, abbiamo fatto cinque o sei allenamenti di squadra e siamo ancora indietro ma c’è grande applicazione da parte di tutti e una grande intensità. Mi sembra poi che i ragazzi stiano bene assieme ed è un aspetto su cui sto puntando, per cui le premesse sono ottime". Il test di oggi pomeriggio fornirà allo staff tecnico le prime impressioni dopo due settimane di lavoro. "Siamo al basket d’agosto – chiude l’allenatore biancorosso – e non ci interessano gli avversari ma verificare quello che abbiamo fatto in questi giorni. Ci interessa l’atteggiamento in campo e una verifica su quello su cui mi aspetto. Affronteremo una squadra di altissimo livello, si farà fatica ma è giusto confrontarci e vedere se quanto allenato funziona anche contro di loro. Da allenatore mi darò dei punti e a prescindere dall’avversario e dal punteggio cercheremo di raggiungerli". Intanto, sarà il brand C.M.J. - California Motor Jackets, marchio italiano con una storia ultratrentennale, il nuovo sponsor tecnico e fashion che accompagnerà l’Andrea Costa.

Luca Monduzzi