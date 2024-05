Antitrust, parla Rustichelli: "Indipendenza fondamentale"

Imola ospita l’Antitrust. Nella serata di ieri, Roberto Rustichelli, presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ha tenuto una lectio magistralis a palazzo Sersanti, sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola. "Cogliamo questa occasione per poter condividere al meglio le conoscenza su questa autorità e sulla sua indipendenza", ha detto in apertura della lezione Rodolfo Ortolani, presidente della Fondazione. Una indipendenza che lo stesso Rustichelli ha riconosciuto durante il suo discorso: "La nostra struttura ha una forte autonomia dal punto di vista strutturale, organizzativo, ed economico – ha spiegato il presidente dell’Antitrust –. Noi costiamo allo Stato, è vero, ma dal 2015 abbiamo prodotto vantaggi economici all’Italia pari a 8 miliardi e ottocento milioni".

Tra i temi affrontati, i conflitti di interessi relativi alle cariche politiche: "La nostra indipendenza implica una distanza dalla politica – dice – Ovviamente sempre nel massimo rispetto. Noi diamo pareri tecnici, le scelte spettano al Parlamento e al Governo, ma è stato difficile non trovare ascolto".

Non sono mancate preoccupazioni, relative all’impatto dell’intelligenza artificiale sul mercato: "L’anno scorso, al G7 in Giappone, abbiamo constatato che conviene andare avanti con gli strumenti tradizionali – ha detto – . Se ce ne sarà bisogno in futuro si farà uno studio, ma è uno strumento che può creare gravi abusi, che ci saranno e saranno molto grandi, perché ha un potere amplissimo data la capacità di sintesi di dati".

Altro tema caldo, il green ‘claim’, per le aziende che vendono i propri prodotti utilizzando dichiarazioni fuorvianti o non verificabili su sostenibilità o per esempio sul biologico: "Le generazioni di oggi sono molto attente al tema dell’ambiente questa pratica si sta diffondendo sempre di più – ha raccontato – . Siamo di recente intervenuti per delle aziende nella zona faentina per questo motivo". In conclusione, anche una rivendicazione orgogliosa di quanto fatto: "A Bruxelles lo scorso anno, ci sono arrivati complimenti dalla Germania su come affrontiamo i nostri casi. Questo dimostra quanto noi italiani dobbiamo essere orgogliosi di quello che siamo e di quanto sappiamo ancora dimostrare di essere persone serie e competenti".

Francesca Pradelli