Area camper, gestore cercasi. Il Comune punta sul turismo

Il municipio di Castel del Rio ha pubblicato un avviso per manifestazione di interesse relativo alla gestione dell’area camper ‘Ponte Alidosi’. Nessuna assegnazione ma solo una ricognizione per captare le disponibilità per il successivo invito di presentazione delle offerte per prendere il timone dello spazio di via Tribbioli. Un’oasi verde a due passi dal monumento più celebre del paese e dal fiume Santerno. La volontà è quella di incentivare la ricettività e l’accoglienza turistica, sportiva, ricreativa, ambientale e culturale di una delle aree più gettonate dai turisti in estate. Un complesso di oltre 2.200 metri quadri che comprende piazzole di sosta, strada interna e percorsi pedonali inseriti in una splendida sistemazione a terrazze affacciate sul suggestivo lungofiume alidosiano.

Le tariffe d’accesso degli autocaravan sono già state stabilite dalla giunta guidata dal sindaco Alberto Baldazzi e trovano posto in un apposito regolamento di utilizzo dell’area mentre la durata della concessione è fissata in sei anni dalla data di sottoscrizione del contratto e comunque fino al termine del 2030, con possibilità di rinnovo. Il concessionario dovrà riconoscere all’ente un canone annuo, soggetto a rialzo percentuale, di 150 euro più iva. I soggetti che avranno manifestato interesse, ed in possesso dei requisiti richiesti, verranno invitati a partecipare alla successiva selezione caratterizzata dal criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’amministrazione, però, si riserva la facoltà di non procedere allo step di gara e di assegnare direttamente la concessione in caso di una sola manifestazione di interesse, purché idonea. Per partecipare c’è tempo fino al 4 di aprile.