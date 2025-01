"Area tranquilla, dove si vive bene"

"Un quartiere molto residenziale senza troppe problematiche". Viene descritto così il quartiere Campanella da parte di Marco Bugani. Il titolare del Dream Cafè non ha infatti annotazioni da fare. "Penso che anche a livello di sicurezza non ci sia qualcosa in particolare da dover segnalare rispetto magari ad altre zone, le preoccupazioni che ci possono essere qui sono ovunque - dice Bugani -, penso, in linea di massima, che qua si stia bene. Anche tra i clienti e i frequentatori del bar non avverto particolari lamentele. In sostanza, è un posto tranquillo dove vivere in serenità per tutti." conclude.