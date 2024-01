Arriva ‘The Square’. Ciclo di iniziative al via per ragazzi over 18

Parte un nuovo calendario di iniziative per giovani over 18. Si intitola ’The square’ e va ad aggiungersi al programma di iniziative Castel San Pietro Terme inaugura “The Square”, un nuovo calendario di iniziative rivolte ai giovani over 18, che si vanno ad aggiungere alle tante per ragazze e ragazzi dagli 11 ai 18 anni che già trovano ospitalità all’interno degli spazi di aggregazione giovanile in via Tosi 7, nel capoluogo.

Da gennaio, il centro apre infatti ogni mercoledì sera dalle 20 alle 23, grazie alla presenza di un

operatore della cooperativa Officina Immaginata, per accogliere giovani dai 18 anni in su che vogliano utilizzare le sale per studiare, giocare, fare musica o semplicemente chiacchierare e trascorrere tempo insieme. Inoltre, indicativamente una volta al mese, nella giornata di domenica o in altri momenti stabiliti insieme, viene programmato un evento speciale a tema.

Il primo evento speciale in cartellone sarà dedicato alla musica, domenica 11 febbraio. I dettagli saranno annunciati nei prossimi giorni.

"Con l’attività di The Square – è il commento dell’assessore ai Giovani Fabrizio Dondi – rendiamo gli ampi spazi del centro di via Tosi ancora più belli e accoglienti per tutti e aggiungiamo nuove attività, rivolte ai ragazzi più grandi. Con il lavoro che da tre anni portiamo avanti sul centro di via Tosi e con il progressivo aumento delle aperture anche su quello di Osteria Grande, diamo riscontro alle richieste di valorizzazione e di apertura di spazi di aggregazione a libero accesso che vengono dal mondo giovanile".

"Il progetto ‘The Square’ – fanno sapere dal Comune – è nato la scorsa estate, in seguito alla proposta della Commissione Giovani di poter avere un gestore degli spazi del centro per aperture serali e particolari. L’operatore individuato è stato Officina Immaginata, in continuità con l’esperienza di OpenUp, il progetto di valorizzazione giovanile curato dalla cooperativa nei Comuni del Circondario imolese col contributo della Regione. Nel corso del secondo semestre del 2023, giovani locali e operatori della cooperativa hanno ideato, progettato e realizzato insieme la funzionalizzazione degli spazi e degli arredi, dando colore alle pareti e nuovi arredi e luci alle sale. Il centro così rinnovato è diventato ancora più accogliente e a misura dei suoi fruitori".

Accanto a ‘The Square’, il centro di via Tosi è aperto tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18 per ragazze e ragazzi dagli 11 ai 17 anni a cura della coop Solco e sono in programma numerose iniziative anche in altri orari. Il centro ospita inoltre le riunioni del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze. È inoltre possibile prenotarne gli spazi per compleanni 9-15 anni, feste private o eventi di associazioni rivolte ai giovani.

Per compleanni (6-15 anni), festeggiamenti privati e attività di associazioni rivolte ai giovani è

possibile prenotare anche gli spazi del centro giovanile di viale Broccoli 41 a Osteria Grande, che sono aperti tutti i pomeriggi dalle 15 alle 18 dal lunedì al venerdì a cura della cooperativa Solco con attività per ragazzi dagli 11 ai 17 anni.

Per informazioni: ufficio Solidarietà e Politiche giovanili 051 6954198.