"Pochi spazi per i più piccoli"

"Mi trovo bene a lavorare qui e trovo che Ponticelli sia anche ben collegata a Imola, ma penso che manchino degli spazi dedicati ai più piccoli". Francesca Cenni, che lavora nel forno della frazione, si dice contenta della clientela che ha. Ciononostante, segnala l’assenza di luoghi per bambini, riprendendo la sua esperienza. "Da piccola abitavo qui e ho sofferto molto il fatto che non ci fossero dei parchi giochi dove potessi riunirmi con altri miei coetanei e penso che sia fondamentale per rafforzare la comunità – sottolinea la Cenni –, gli adolescenti imparano a prendere l’autobus e riescono a uscire dalla zona, per i bambini è difficile trovare una via di fuga da qui".