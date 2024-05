Arrivano 25 nuove telecamere. Si rafforzano i controlli tra Autodromo e stazione

Il maxi-progetto "Imola più sicura" prende forma. L’attesa installazione delle 25 nuove telecamere (tra stazione, centro storico e autodromo) finanziate dal ministero dell’Interno oltre che da un cospicuo contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola verrà portata avanti nelle prossime settimane. In questi giorni, Area Blu ha infatti affidato i lavori a una ditta cesenate per un importo di oltre 130mila euro (Iva esclusa) a fronte di un ribasso di oltre il 20% sull’importo a base di gara. C’è qualche lieve ritardo sulla tabella di marcia. Alla fine dello scorso anno, dopo l’approvazione del progetto esecutivo da parte del Circondario (ente responsabile del piano) si era parlato di lavori da realizzare a inizio 2024 con l’obiettivo di completare le operazioni in tempo per il Gran premio di Formula 1 del 17-19 maggio. Per vedere i nuovi occhi elettronici in funzione servirà probabilmente più tempo.

Dell’intervento destinato ad aumentare in maniera considerevole il numero degli occhi elettronici sparsi nella zona nevralgica della città si parla ormai da quasi un anno e mezzo. A gennaio 2023, la Giunta del Circondario aveva approvato in linea tecnica il progetto definitivo esecutivo ‘Imola più sicura’, redatto da Area Blu articolato in tre lotti funzionali. E cioè: 10 telecamere di videosorveglianza lungo l’asse autodromo-stazione; 14 in centro storico; una nel giardino Marziale-piazza Savonarola. La scorsa estate, il ministero dell’Interno aveva invece fatto sapere di aver accolto l’istanza presentata da Imola, il cui progetto si era classificato al 39° posto su 1.903 richieste promosse.

Gli occhi elettronici a guardia della città saliranno così dagli attuali 42 (erano 25 nel 2020) a 67. Le telecamere di videosorveglianza, di tipo panoramico multisensore a 180° e 360°, saranno collegate al sistema di gestione e di registrazione dell’impianto di videosorveglianza del Circondario. Le immagini saranno quindi disponibili per polizia locale, carabinieri, polizia e guardia di finanza.

La mappa dei 25 nuovi occhi elettronici è presto fatta: Costa-Aspromonte; Appia-Carducci-Costa; Appia-Cavour; Rivalta-Mazzini; Rosselli ingresso Autodromo; Galli; Galli-Cacciari; Rivalta-Vespignani; Emilia, 45-Verdi (ingresso teatro); Cavour-Selice; Don Bughetti-IX Febbraio; Emilia-Caterina Sforza; Emilia-Pisacane-Zappi; Emilia-Centro cittadino; Orsini-Cerchiari; Orsini-Cavour; Cavour,28-Brullo; Emilia-Don Bughetti; Emilia-Cairoli ; Garibaldi-Bandiera; Emilia, 324-Piazza Mirri; Guerrazzi monumento; Giardino Marziale-Savonarola.