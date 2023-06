Arte, scienza e giochi all’aperto a Casa Piani e nelle biblioteche

La biblioteca ragazzi Casa Piani e le altre biblioteche della città riaprono gli spazi all’aperto per un’estate piena di arte, scienza, giochi e divertimento. Il posto giusto per chi tra la fine di giugno e l’inizio di settembre va alla ricerca di esperienza uniche, divertenti e stimolanti per bambine e bambini.

Le proposte alternano laboratori artistici e scientifici in mattinata al tradizionale gioco libero per le famiglie in ludoteca. Sono inoltre attese due novità: il corso di scacchi con torneo finale aperto a tutti e i tavoli di gioco di ruolo con le master Barbara e Gaia di Officina Coboldi. Le biblioteche organizzano diverse tipologie di attività per tutte le età, dai piccolissimi ai più grandi. I laboratori e i giochi avranno luogo nei giardini e nei cortili all’aperto della biblioteca.

Nel programma sono inclusi anche due spettacoli serali aperti a tutti nel giardino della Bim, giovedì 29 giugno e giovedì 20 luglio, sempre alle 21. Ricca anche l’offerta delle biblioteche di Sesto Imolese, Ponticelli, Sasso Morelli, Book City e Pippi Calzelunghe nel quartiere Zolino. Tutti i laboratori sono da prenotare, gli spettacoli sono a ingresso libero fino a esaurimento posti.

Le iscrizioni di Casa Piani si ricevono tutte le mattine dalle 9 alle 13; il martedì e il giovedì dalle 15 alle 18. Per alcuni laboratori è prevista una quota di condivisione delle spese. Il pagamento potrà avvenire tramite l’applicazione PagoPa. Le attività gratuite sono prenotabili telefonando allo 0542 602630.

Disponibili online sul sito web della biblioteca numerosi consigli di lettura sulle più belle storie per tutte le età, disponibili al prestito. Il programma complessivo, inclusi i consigli di lettura, e gli orari estivi delle biblioteche è consultabile sul web: bim.comune.imola.bo.it, Facebook: @bimbibliotecaimola.

Estate a Casa Piani 2023 è realizzata con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola e la sponsorizzazione di Legacoop Imola, la biblioteca Bookcity è sostenuta da Gruppo Hera. Durante i due spettacoli serali di Casa Piani sarà offerto un goloso omaggio da ‘Alce Nero Shop Imola - Il biologico in centro’.