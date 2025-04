Aruán Ortiz. Il jazz cubano al Cassero

Due rendez-vous jazzistici imperdibili. Stasera e mercoledì (ore 21) al teatro Cassero. Oggi la ribalta s’illumina di Cub(an)ismo, cioè il verbo pianistico secondo Aruán Ortiz. Il palco trasmuta in un giardino delle meraviglie, anteprima tecnico-aneddotica sugli 88 tasti di Hancock, Mehldau e Coria. Mercoledì le luci si accendono su una triade inedita per uno spaccato di spoken word, jazz e funky che vede sul palco Eric Mingus – figlio della leggenda Charles –, cantante e polistrumentista alla chitarra insieme alla contrabbassista Silvia Bolognesi e Griffin Rodriguez, multistrumentista a sua volta, alle tastiere. Senza dimenticare che vino e jazz sono un connubio perfetto. Nel foyer del teatro dalle 19,30 in entrambi gli appuntamenti, in collaborazione con Very Slow, ci sarà una degustazione di vini delle cantine castellane. Informazioni e prenotazioni 335/6916225 - info@uispcspt.it