Autoconsumo e comunità energetiche

Tappa a Dozza per gli incontri rivolti alla cittadinanza sul tema delle Comunità energetiche, ovvero quell’opportunità di condividere i consumi tra vicini (anche con imprese produttive). Il 19 maggio, dalle 20.30 presso la sala Martelli di Piazza della Libertà, spazio alla relazione del docente di Unibo, Leonardo Setti, ed agli interventi degli amministratori Luca Albertazzi e Barbara Pezzi (foto). Il tema, che in queste settimane è oggetto di una mirata pianificazione di appuntamenti nelle dieci realtà del circondario imolese, approda in quell’area dozzese da sempre attenta alle politiche di risparmio energetico e di consumi consapevoli.