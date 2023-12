Autodromo, ecco il calendario. A maggio il ricordo di Senna e il Gp. Motociclismo, resta soltanto il Civ

Il meglio degli eventi mondiali su quattro ruote, ma un solo appuntamento dedicato alle moto. Tante manifestazioni a ‘zero rumore’, più un grande punto interrogativo: i concerti estivi. Il calendario 2024 dell’Autodromo è ormai pronto. Al punto che è stato presentato agli addetti ai lavori già ieri, con un paio di mesi di anticipo rispetto al solito, e ancora prima dell’approvazione (prevista a gennaio) da parte della Giunta comunale.

Dopo un’iniziativa legata a donne e motori in occasione dell’8 marzo, e l’atteso ritorno del duathlon sprint (16-17 marzo), la nuova stagione dell’Enzo e Ferrari entrerà nel vivo con il Wec - World endurance championship del 19-21 aprile. Si annuncia una gara assolutamente imperdibile, non solo per il rinnovato duello tra Toyota e Ferrari, con la Casa di Maranello che, alla stagione di esordio nel Wec, è stata capace di battere il colosso giapponese nella mitica 24 Ore di Le Mans; ma anche l’approdo di nuove prestigiose scuderie come Lamborghini, Bmw e Isotta Fraschini. Ulteriore motivo di interesse, il debutto in questo campionato di Valentino Rossi. Dopo due anni nel Gt World Challenge (Imola ne tenne a battesimo il debutto al volante nel 2022), il pesarese correrà infatti la stagione 2024 nella classe Lmgt 3 con BMW.

Dal 17 al 19 maggio c’è poi l’appuntamento più atteso, quello con il Gran premio di Formula 1, per il quale nelle scorse settimane è iniziata la vendita dei biglietti. In mezzo, ideale prologo al ritorno del Circus in città, le celebrazioni per il trentesimo anniversario della morte di Roland Ratzenberger e Ayrton Senna (30 aprile – 1° maggio). Da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno ancora auto protagoniste con il primo weekend stagionale targato Aci, seguito il 21-23 giugno dalla Porsche cup Suisse.

Domenica 30 giugno, invece, tutti in bici con il Tour de France, che dopo la prima tappa Firenze-Rimini approderà (anche) in Autodromo per affrontare una parte del circuito dei Mondiali 2020.

Il 5-7 luglio tornano in pista le auto, con l’atteso ritorno della European Le Mans Series (manifestazione saltata quest’anno a causa dei lavori nel paddock in mezzo a un mare di polemiche), che vedrà impegnate vetture prototipo Lmp2 e Gran Turismo GT3.

Bici di nuovo protagoniste il 10 luglio con la partenza di una tappa del Giro d’Italia donne, con quest’ultime che lasceranno poi spazio ai giovani del tradizionale Gp Santerno Fabbi (data ancora da definire). Confermato l’Historic Minardi day il 24 e 25 agosto, seguito dal secondo Aci racing weekend stagionale (6-8 settembre), dalla mostra scambio del Crame (13-15 settembre) e dal ritorno di Imola green (21-22 settembre).

E le moto? Salutata la Superbike dopo un ritorno durato una sola edizione, sarà il Civ (Campionato italiano velocità moto) del 28 e 29 settembre l’unico appuntamento su due ruote del 2024 in Autodromo. Ciliegiona sulla torta di una stagione effettivamente piuttosto ricca, le Finali Mondiali Ferrari (16-20 ottobre), che nel 2022 fecero registrare 38mila presenze complessive nel periodo dell’evento, tra addetti ai lavori, ospiti e pubblico.

Resta un punto interrogativo, quello relativo ai concerti estivi. I grandi show che avevano caratterizzato il 2022 (Vasco, Pearl Jam e Cremonini), portati a casa dalla precedente amministrazione comunale, sembrano sempre più lontani. Un cruccio non da poco per l’attuale Giunta, che sta lavorando per assicurarsi uno o due eventi di piccole e medie dimensioni come quelli di quest’anno (Placebo e Imola Summer Sound). Le trattative con i promoter sono avviate da tempo; ma mentre le altre sedi storiche dei concerti stanno ufficializzando le prime date, per Imola ancora nessun annuncio in vista.