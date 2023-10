Autodromo, il ritorno delle Finali Ferrari

Missione compiuta. La settimana dell’Autodromo, che si era aperta con l’amara (per quanto annunciata) separazione dalla Superbike, si chiude con un dolcissimo ritorno. Le Finali Mondiali Ferrari, che ieri hanno salutato il Mugello sede dell’edizione 2023, riabbracceranno Imola il prossimo anno. La trattativa con la scuderia del Cavallino rampante, della quale abbiamo raccontato nei giorni scorsi su queste pagine, è andata a buon fine.

Merito, tra le altre cose, dell’ottima riuscita nel 2022 dell’evento che chiude la stagione sportiva della Ferrari. L’appuntamento, attraverso il quale la scuderia di Maranello riunisce in pista tutte le proprie attività principali, aveva fatto registrare a ottobre dello scorso anno 38mila presenze in riva al Santerno tra addetti ai lavori, ospiti e pubblico. L’organizzazione era stata perfetta, con entrambe le parti rimaste molto soddisfatte. E così, quando a inizio mese lo stesso Piero Ferrari (figlio del fondatore della Casa del Cavallino rampante ) era tornato in città per un evento al teatro comunale, si è capito quanto il rapporto fosse di nuovo solido dopo troppi anni di freddezza.

Il nuovo atto della storia tra la Ferrari e l’Autodromo intitolato al Drake e a suo figlio Dino è in programma dal 16 al 20 ottobre 2024. In quell’occasione, i riflettori saranno puntati in particolare sulle finali mondiali del Ferrari Challenge, che vedrà scendere in pista i migliori piloti dei quattro campionati di zona (Europa, Giappone, Nord America e Regno Unito) in cui è articolato il prestigioso monomarca, che gareggeranno al volante delle Ferrari 296 Challenge, la vettura che a partire dalla stagione 2024 diventerà il modello protagonista del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli.

"È motivo di soddisfazione il ritorno delle Finali Ferrari dopo il successo organizzativo della scorso anno, con il nostro Autodromo colorato di rosso e tanta passione e partecipazione da parte dei tifosi della Casa di Maranello – ricorda Gian Carlo Minardi, presidente Formula Imola –. Queste giornate dedicate a uno dei marchi automobilistici più prestigiosi al mondo rappresenteranno il miglior finale possibile di una stagione che si presenta di grande livello, con Wec, Formula 1 e Elms, che confermano il ruolo centrale dell’Autodromo di Imola nel panorama mondiale del motorsport".

Sorride anche il Comune. "Non possiamo che essere orgogliosi e onorati di questa notizia – commenta il sindaco Marco Panieri –. A due anni di distanza dall’ultima edizione che si è svolta a Imola, ritorna un evento internazionale di altissimo livello, che coinvolgerà tutta la città e porterà nelle nostre vie numerosi visitatori dall’estero, con una ricaduta economica davvero importante".