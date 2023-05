Autodromo di Imola allagato, la città si sveglia sotto choc. Foto e video

Imola, 17 maggio 2023 – Imola si sveglia sotto choc dopo l’alluvione che ha colpito anche città e circondario. Gli occhi sono puntati sul fiume Santerno, che ha esondato in alcuni tratti causando la chiusura di alcune strade, e in particolare sull’Autodromo.

Questo fine settimana è infatti in programma il Gran premio di Formula 1, ma ieri pomeriggio il paddock è stato evacuato a causa della piena in arrivo. E questa mattina la situazione nella pancia dell’Enzo e Dino Ferrari, a pochi metri dai box dei team, è eloquente. L’intera zona è sott’acqua e ci sono forti dubbi sull’effettivo svolgimento del fine settimana che dovrebbe iniziare venerdì con le prove libere. Del resto, anche la situazione fuori dal circuito è drammatica: nella serata di martedì 16 maggio a Spazzate Sassatelli il Sillaro ha rotto l’argine in via Merlo come nell’alluvione del 2 maggio scorso. Nel circondario, allagamenti, strade chiuse e frane in Vallata. Esondazioni a Mordano e Portonovo di Medicina. Criticità anche a Castel San Pietro.