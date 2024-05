Autodromo in delirio. Ecco la nipote di Senna. Spazio a Hamilton,. Vasseur e Russell

Pezzi di città nel Circus iridato. Giovani e giovanissimi imolesi saranno protagonisti al Gran premio di Formula 1, al quale – è notizia di ieri – sarà presente anche Bianca Senna, nipote dell’indimenticato Ayrton.

Venti alunni delle scuole elementari delle frazioni di Sesto Imolese e di Sasso Morelli (strutture colpite dall’alluvione del 2023) vestiranno domenica i panni dei ‘Grid kids’, a fianco dei piloti pronti per il via. Inoltre, 96 giovanissimi delle scuole di Montebello sono stati scelti per una coreografia sulla griglia di partenza. Sarà invece il coro di bambini Grillo d’oro di Imola a cantare domenica l’Inno di Mameli, accompagnato dalla violinista Beatrice Ferrari, dell’Accademia ‘Incontri con il Maestro’.

Tanta Imola (a partire dai dj locali) anche nella Fan zone di via Malsicura. Domani, quando lo spazio alle spalle delle tribune centrali del circuito sarà ad accesso libero a partire dalle 13, ci sarà (alle 15.30) la premiazione dei concorsi di disegno, allestimento aiuole e vetrine. Il momento clou sarà però l’arrivo sul palco, alle 15, di Frederic Vasseur, team principal della Ferrari.

Venerdì, quando per entrare nella Fan zone (aperta dalle 8 alle 19) servirà invece il biglietto della gara, alle 9 focus su Ayrton Senna e Roland Ratzenberger con proiezione di un documentario dedicato al pilota austriaco e la presentazione del libro di Giulia Toninelli dal titolo ‘Occhi feroci, occhi bambini’.

Sabato (ingresso sempre con biglietto) grande attesa per i ferraristi Charles Leclerc e Carlos Sainz (in Fan zone alle 10.40) e a seguire per gli alfieri della Mercedes Lewis Hamilton e George Russell. Alle 17.30 ecco invece un approfondimento sulle donne nell’automotive con Nadia Gresini (Grasini Racing), Elena Alberti (Penske), Elena Penazzi (assessora all’Autodromo) e la stilista Elisabetta Franchi.

Tra le altre iniziative dall’anima locale, da sottolineare come sempre nello spazio della Fan zone e dell’hospitality made in Italy troveranno posto alcune delle opere artistiche realizzate con gli scarti da raccolta differenziata (progetto Scart di Hera), tra cui l’auto di F1 e il ritratto di Senna.

Dopo il Wec, continua poi anche durante la F1 il progetto per il recupero delle eccedenze alimentari ‘Non si butta via niente’ di Comune, Hera, Last minute market e associazione No sprechi. Sempre sul fronte della sostenibilità, attive fontanelle di acqua gratuita. Nell’ambito di un progetto del Corpo forestale dello Stato - Raggruppamento carabinieri biodiversità, venerdì alle 10 ci sarà invece la messa a dimora di 22 alberi (uno per ogni pilota in gara più altri due in memoria di Senna e Ratzenberger) in via Romeo Galli.

Infine, il capitolo accessibilità affidato al progetto Awabot F1. Si tratta di due robot di telepresenza che saranno presenti nel paddock per offrire agli appassionati che non possono raggiungere il Gran premio per motivi medici l’opportunità di vivere un fine settimana virtuale di F1. Previsto un collegamento diretto tra il paddock e i ragazzi ricoverati all’ospedale di Montecatone (ma anche con quelli del Rizzoli e dell’oncologia pediatrica del Sant’Orsola) per parlare con i piloti.