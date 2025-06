Schianto sulla via di casa. Fuori strada con l’auto, resta gravissima la 39enne

È ancora in gravissime condizioni la 39enne, residente a Medicina, che è rimasta coinvolta, domenica, in un grave incidente nelle terre di Castel Guelfo: la donna è ricoverata all’ospedale Maggiore di Bologna in Rianimazione e la sua prognosi rimane riservata. Ma torniamo ai fatti. Erano all’incirca le 15 di domenica pomeriggio. La 39enne, che lavora in un ristorante pizzeria a Castel Guelfo, si era messa alla guida della sua Yaris grigia: aveva finito il suo turno ed era pronta per fare rientro a casa, a Medicina, dalla famiglia. Stava percorrendo la sp31 Colunga, in via Larga, quando, poco prima dell’incrocio con via Boara, avrebbe perso il controllo del mezzo. La macchina sarebbe schizzata letteralmente fuori dalla carreggiata stradale andando a ribaltarsi più volte in un campo li adiacente, dove poi si è fermata. Sul posto, avvisati da altri automobilisti, sono arrivati i pompieri che si sono occupati di estrarre dalle lamiere accartocciate della Yaris la 39enne, da subito parsa in gravissime condizioni e non cosciente. Con loro i sanitari del 118 con un’ambulanza e un’automedica.

È, poi, arrivato anche l’elisoccorso vista la gravità della donna che l’ha portata in codice di massima gravità al Maggiore. A fare i rilievi dell’incidente la Polizia Locale di Imola: spetterà a loro chiarire cosa abbia causato l’incidente e perchè l’auto della 39enne sia uscita di strada all’improvviso. A dare ausilio per la viabilità sul posto era arrivata anche una pattuglia dei carabinieri dalla locale stazione di Castel Guelfo.

In zona si erano formate grandi code visto l’orario e la giornata festiva: in tanti, infatti, stavano percorrendo la Colunga per rientrare da pranzi e gite fuori porta. Una strada, la sp31, che non è nuova, purtroppo a gravi incidenti stradali: proprio su quella strada, sempre in territorio di Castel Guelfo, non tanto tempo fa, ha perso la vita il 19enne sanlazzarese Alberto Chersoni. Era lo scorso febbraio: il ragazzo, che da grande sognava di fare il dentista come il papà, era in sella al suo scooter su via Larga. Stava andando a trovare i nonni nella loro casa di Conselice. Ad un certo punto, però, avrebbe perso il controllo dello scooter andando, poi, a finire in un canale di scolo a bordo strada. È morto all’ospedale per le ferite riportate nello schianto.

Zoe Pederzini