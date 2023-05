Autodromo senza barriere I disabili scendono in pista

Una mattinata nel segno dell’inclusione. È quella che si terrà sabato 3 giugno sul circuito imolese. “Autodromo senza barriere - Una giornata speciale” è il titolo dell’iniziativa nel corso della quale, dalle 9 alle 13, sono previsti l’accesso libero al paddock 1 e giri di pista gratuiti per persone con disabilità, che potranno salire a bordo di supercar e di belle auto sportive guidate dai proprietari e da piloti, per percorre il tracciato in piena sicurezza. L’iniziativa è organizzata da Formula Imola e Comune di Imola, in collaborazione con Fondazione Clay Regazzoni, Fondazione Montecatone, Turbosport Imola e GuidarePilotare. Nella mattinata di sabato 3 giugno tutti potranno provare l’emozione di un giro di pista, su una supercar: con un’offerta minima di 10 euro, interamente devoluta a Fondazione Montecatone e Casa Guglielmi si farà beneficenza e si entrerà in pista. Per le persone con disabilità e accompagnatori in auto il giro di pista è gratuito; mentre per gli adulti e i minori di 18 anni (solo accompagnati da genitori) è prevista un’offerta minima di 10 euro.

Il progetto è nato dieci anni fa e ha sempre visto la partecipazione di tantissime persone con disabilità. La gioia nei loro occhi nel poter provare il brivido della mitica pista di Imola è impagabile. D’altra parte, l’inclusione è uno dei 3 temi portanti di Imola Living Lab, il progetto che Comune di Imola e Autodromo portano avanti da 2 anni e che condividono con il Global Forum sulla Sicurezza Stradale delle Nazioni Unite, a Ginevra. "Questo sarà l’appuntamento con cui l’Autodromo riparte e riapre al pubblico le sue porte dopo gli eventi tragici dell’alluvione – spiega Elena Penazzi, assessore all’Autodromo –. L’inclusione è un valore positivo in cui crediamo da sempre e pensiamo che questa giornata sia quel raggio di sole che ci potrà servire per ritrovare tanti sorrisi dopo momenti molto difficili per le nostre comunità. Sarà dedicata alle persone con disabilità, ma non solo: tutti infatti potranno partecipare e provare l’emozione di entrare in pista, trasportati su belle auto alla scoperta delle mitiche curve del nostro Autodromo. Ringraziamo di cuore Formula Imola, la Fondazione Clay Regazzoni, la Fondazione Montecatone, Guidare Pilotare e il gruppo Turbosport Imola e aspettiamo tante persone in pista". Per prenotarsi e assicurarsi il posto: www.autodromoimola.itautodromo-senza-barriere (sarà comunque possibile iscriversi e firmare scarico di responsabilità in loco).