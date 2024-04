Avanzano i nuovi punti luce. Lavori in corso a Toscanella

Proseguono a Dozza i lavori della ditta Aldrovandi impegnata nella sostituzione dei punti luce obsoleti con dotazioni moderne e performanti capaci di garantire un significativo contenimento dei consumi e il conseguente risparmio dei costi in bolletta. Un’operazione inserita all’interno del nuovo servizio di gestione, tramite project financing, voluto fortemente dall’amministrazione guidata dal sindaco Luca Albertazzi e sottoscritto qualche mese fa. Per quanto riguarda la frazione di Toscanella le lavorazioni hanno già interessato quattro punti luce in via Bonora, cinque in via Della Loggia, uno in via Marmane in prossimità dei cassonetti per i rifiuti e altrettanti in via Nuovo Sabbioso angolo Saragat e via Poggiaccio angolo Nenni. Per quanto concerne, invece, la dismissione di vecchi pali pericolanti, sostituiti da nuove installazioni, sono stati completati due interventi in via Bachelet, nove in via Nuovo Sabbioso, tre in via Mattarella e uno in via Grandi.

Nelle prossime settimane gli operai si sposteranno a Dozza, nella zona di via Monte del Re nel tratto compreso tra la rotonda e gli impianti sportivi, per mettere mano a undici nuovi punti luce. Il risparmio energetico previsto al termine delle opere sarà di circa il 61% rispetto al passato con un sensibile abbattimento dei costi dell’utenza per il comune di via XX Settembre.