Aziende e felicità Una giornata con gli imprenditori

Oltre 500 vertici aziendali delle maggiori realtà italiane saranno in Autodromo venerdì per ‘All in’. Organizzato dalla società Injenia, l’evento di quest’anno ha come titolo ‘Equilibri – Tecnologia, felicità, futuro’, per costruire un nuovo modo sostenibile di essere e vivere l’azienda. Un evento unico, di aggiornamento e relazioni, che coinvolge come detto le principali personalità del mondo imprenditoriale italiano in una giornata dedicata alla ridefinizione dei concetti di felicità ed equilibrio sul lavoro.

"Avremo l’opportunità di parlare di tecnologia, futuro e di come ridefinire la felicità al lavoro per evolvere il business – commenta Cristiano Boscato, vicepresidente di Injenia –. La ricerca dell’equilibrio ci accomuna tutti, trovarlo e mantenerlo è la vera sfida personale e professionale. Per portare l’organizzazione aziendale verso il proprio futuro bisogna lavorare in equilibrio, appunto, tra i suoi pilastri: le persone e la tecnologia". Il programma: dalle 9.30 alle 11 cerimonia di apertura con i ‘discorsi ispirazionali’ del comico Max Angioni, dello chef Enrico Bartolini, dello scultore Jago e della più giovane manager del Financial Times in 130 anni, Virginia Stagni. Dalle 11.30 alle 12.45 si aprono i ‘business talk’ di personalità di alcune tra le più importanti realtà aziendali italiane come: Andrea Iervolino, fondatore e amministratore delegato di TaTaTu; Sonia Bonfiglioli, presidente e ad Bonfiglioli Group; Fabio Fregi, responsabile di Google Cloud per l’Italia; Eugenio Capasso, direttore aziendale di Menarini Group.

Dalle 14 alle 16 le sessioni verticali dal titolo ‘In the box’, dedicate a trend, metodologie e storie di successo raccontate dagli esponenti di alcune tra le più importanti aziende italiane. A fine giornata, aperitivo in cui si potrà discutere dei temi della giornata con il narratore d’impresa Andrea Bettini, l’autore Gianfranco Damico e Ivana Bartoletti, co-fondatrice della rete Woman leading in Ai.