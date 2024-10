Bambini a scuola di Formula uno. Due classi alle Finali Mondiali Ferrari

Le Finali Mondiali Ferrari si aprono alla comunità. L’evento che celebra la conclusione della stagione sportiva della scuderia del Cavallino, tornato in questi giorni all’Autodromo dopo la fortunata edizione del 2022, oltre a rappresentare un momento di alta competizione è infatti un’occasione per integrare sport e territorio.

Ieri nel paddock del circuito i protagonisti sono stati i bambini e le bambine di due classi della scuola primaria paritaria San Giovanni Bosco, vincitori del concorso disegni indetto dal Comune tutti gli anni a primavera in occasione del Gran premio di Formula 1. I piccoli artisti hanno avuto l’opportunità di visitare il paddock e vivere da vicino l’atmosfera delle Finali Mondiali Ferrari.

Insieme a loro, anche alcuni pazienti dell’istituto di riabilitazione di Montecatone sono stati ospiti speciali dell’evento, grazie a una partnership solidale che unisce Ferrari alle realtà del territorio, promuovendo inclusione e partecipazione. I gruppi sono stati accompagnati da rappresentanti dell’amministrazione comunale, sottolineando l’impegno della città nel creare un legame profondo tra sport, cultura e solidarietà.

"Le Finali Mondiali Ferrari rappresentano dunque non solo una celebrazione delle eccellenze motoristiche – commentano dal Comune –, ma anche un momento di condivisione e partecipazione, rendendo Imola e il suo Autodromo un centro di passione, inclusività e dinamismo".

Per quanto riguarda invece le attività di pista, ieri si sono disputate le prime prove del monomarca del Cavallino rampante. Ma lungo i tornanti del circuito si sono viste anche le vetture degli esclusivi programmi non competitivi di Ferrari: XX Programme, F1 Clienti e Sport Prototipi Clienti.

Per quanto riguarda le XX, le vetture che partecipano a questo programma sono avveniristici modelli che portano all’estremo soluzioni tecniche e aerodinamiche sviluppate da Ferrari. Sono una cinquantina gli esemplari che figurano nella entry list, di cui nove FXX, quindici 599XX e venticinque FXX K. Tra queste la FXX K, espressione estrema de LaFerrari (la stradale più prestazionale di sempre) è stata presentata ufficialmente alle Finali Mondiali Ferrari ad Abu Dhabi nel 2014. La vettura è dotata di un propulsore da 1050 CV (860 erogati dal motore V12 termico e 190 da quello elettrico), dispone di oltre 900 Nm di coppia massima totale.

Gli esemplari che prendono parte all’XX Programme scenderanno in pista oggi dalle 9 alle 9.55 e dalle 13.40 alle 14.35, domani dalle 9 alle 10.05 e dalle 13 alle 14.05 mentre domenica unica sessione dalle 14.50 alle 15.20.

Per quanto riguarda invece le F1 Clienti, l’esclusivo programma è stato studiato per i proprietari di vetture Ferrari che hanno corso nel mondiale F1 in vari anni, appuntamento oggi dalle 11.25 alle 12.10 e dalle 16.05 alle 16.50, mentre domani le monoposto scenderanno in pista dalle 11 alle 11.45 e dalle 15 alle 15:45. Domenica ultima sessione dalle 15.35 alle 16.20.

Come già accaduto ieri, anche oggi si entra gratis nelle tribune centrali dell’Autodromo, mentre domani e domenica lo si potrà fare solo acquistando (online su Ticketone o ai botteghini dell’Autodromo) un biglietto per le singole giornate (13,50 euro sabato e 21,50 euro domenica più commissioni) o un mini abbonamento per due giorni (28,50 euro più commissioni). Aperte tribune centrali, Tosa, Acque minerali e Rivazza 1. Ingresso gratuito fino ai 12 anni compiuti. Per i residenti nei 23 comuni del Con.Ami è previsto un abbonamento due giorni ridotto (costo 15 euro) acquistabile solo in Autodromo. Come già accaduto nel 2022, il paddock non sarà aperto al pubblico in quanto si trasformerà in una grande area espositiva al coperto riservata a clienti e ospiti del Cavallino.