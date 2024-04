Banca di Imola, sale l’utile. Sostegno a imprese e famiglie

Nella sala polivalente della Banca di Imola si è tenuta, presieduta dal presidente Giovanni Tamburini, l’assemblea ordinaria dei soci della Banca di Imola spa, appartenente al gruppo La Cassa di Ravenna, presente il presidente della capogruppo, Antonio Patuelli. L’assemblea ha approvato all’unanimità il bilancio d’esercizio 2023, chiuso con un utile lordo di 15,62 milioni (+46,23%), dopo le necessarie rettifiche, i più che prudenziali accantonamenti e nonostante i costi straordinari per i salvataggi di banche concorrenti disposti dalle autorità, per 1,891 milioni (+0,83%). L’utile netto è cresciuto a 10,187 milioni (+44,93%). L’assemblea ha deliberato all’unanimità la distribuzione di un dividendo di 80 centesimi per azione, in ulteriore crescita. La raccolta diretta da clientela è salita a 1.637 milioni (+4,56%), la raccolta indiretta a 2.197 milioni (+6,68%) e il risparmio gestito ha raggiunto 1.144 milioni. La raccolta complessiva da sola clientela è stata di 3.834,7 milioni (+ 5,8%). Consistente il sostegno alle attività economiche di imprese e famiglie, con impieghi a 835,8 milioni. L’assemblea all’unanimità ha eletto il nuovo cda, in carica per il prossimo triennio. Tamburini e Patuelli sono stati confermati presidente e vice. Alberto Domenicali è presidente onorario.